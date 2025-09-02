Agua para Cutral Co y Plaza Huincul: acordaron pagar entre Provincia y los dos municipios el costo de captación

La captación del agua potable para la población de Cutral Co y Plaza Huincul será costeada por el gobierno provincial y los dos municipios. El acuerdo fue calificado como «histórico» por el gobernador Rolando Figueroa y el intendente cutralquense, Ramón Rioseco, quienes destacaron que tras cuarenta años convinieron en la forma de pago. Se estaleció un esquema de tarifas unificadas y métodos de actualización. El costo del sistema es de mil millones de pesos al mes.

Esta tarde, el gobernador Figueroa estuvo en Plaza Huincul y recorrió el avance de la obra de ampliación de la planta de tratamiento de líquidos cloacales que absorbe los residuos de las dos ciudades.

Además, se firmó un convenio para afrontar el costo de la provisión del servicio de agua potable para la población de la comarca petrolera, entre Provincia y los dos municipios.

En una región, donde la escasez del agua potable se advierte durante el verano, por las roturas de los acueductos que están a 40 kilómtros -en el río Neuquén- y a 60 para el caso del lago Los Barreales, siempre fue un tema sensible.

Tanto Figueroa como Rioseco reconocieron que desde hace cuatro décadas está en discusión el tema y desde hace dos años están «discutiendo» cómo solucionarlo. Finalmente, se llegó a un acuerdo de cómo dirimir el conflicto. «En dos años nos pudimos poner de acuerdo, creo que es un paso muy importante”, definió Figueroa.

«Es un momento complejo de la Argentina donde se toman decisiones importantes para trabajar en equipo. En Neuquén resolvemos los problemas que tiene la gente. Es decir nos peleamos con los problemas y así pudimos tomar estas decisiones importantes», destacó Figueroa.

El acuerdo se firmó esta tarde. (Foto: gentileza)

Por su parte, el jefe comunal huinculense, Claudio Larraza dijo que es «regularizar lo que no estaba y eso es lo que firmamos hoy por eso lo llamamos histórico». Desde Cutral Co, su par Rioseco dijo que «nos costó mucho resolverlo. Hace dos años que estamos discutiendo, pero hacía 40 que no nos poníamos de acuerdo, creo que hemos sacado una buena solución intermedia».

Todas las partes definieron cómo afrontarán el costo dela gua potable, aunque tmabién los municipios hicieron un «esfuerzo importante» para mejorar la distribución, aclaró el gobernador Figueroa.

En qué consiste el acuerdo

Para contextualizar la importancia del acuerdo firmado, el ministro de Economía, Guillermo Koening explicó que captar el agua, potabilizarla y enviarla hasta Cutral Co y Plaza Huincul tiene un costo que representa «alrededor de mil millones de pesos mensuales».

En esa cifra se contempla la generación, de energía, de personal y también el mantenimiento de las plantas que lleva adelante el Epas. “Hemos logrado que la mitad de ese costo pueda ser pueda ser absorbido por los municipios de Cutral Co y de Plaza Huincul. Para nosotros es un hecho histórico”, apuntó.

Se definió que los municipios abonarán al Epas por la provisión del servicio de septiembre a noviembre 2025 lo siguiente: Cutral Co pagará $280 millones por mes, mientras que Plaza Huincul destinará $120 millones mensuales.

Desde diciembre de 2025, Cutral Co destinará $350 millones por mes y Plaza Huincul $150 millones, respectivamente.

Se acordó que para el segundo semestre 2026, está previsto un ajuste semestral según el Índice de Precios al Consumidor de Neuquén (IPC). Este convenio forma parte del Pacto de Gobernanza II.

Se recordó que el EPAS administra el sistema de potabilización y tratamiento de líquidos cloacales, que incluye la captación de agua desde el río Neuquén y el embalse Los Barreales, su procesamiento en planta y el almacenamiento en dos cisternas de 10.000 milímetros cúbicos.

Los municipios distribuyen el agua potable, redes colectoras y cobro del servicio a los usuarios. El tratamiento de líquidos cloacales se realiza mediante lagunas aireadas y de sedimentación ubicadas en Plaza Huincul.