La reacción de Milei tras la aprobación de los pliegos de jueces, pese a que se incluyó el de Michelli

El presidente de la Nación republicó un mensaje de Juan Bautista Mahiques.

El presidente Javier Milei y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, celebraron la aprobación de los pliegos de jueces en el Senado y destacaron la decisión como un paso para la normalización del Poder Judicial, pese a que entre los nombramientos se incluyó el de María Verónica Michelli.

A través de su cuenta de X, Milei republicó un mensaje de Mahiques y destacó la aprobación de los pliegos.

“EL INICIO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA JUSTICIA: en un verdadero hito se aprobaron 74 pliegos”, escribió el mandatario.

Por su parte, el ministro de Justicia agradeció al Presidente por impulsar lo que definió como un proceso de reconstrucción institucional del sistema judicial.

También hizo extensivo su reconocimiento a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, por el respaldo brindado durante el proceso.

Mahiques además agradeció a los senadores nacionales y destacó especialmente el trabajo realizado por la Comisión de Acuerdos.

“El agradecimiento se extiende a los senadores nacionales y, en especial, a la celeridad de la Comisión de Acuerdos, que trabajaron incansablemente para que esta situación se hiciera posible en tan corto tiempo”, expresó.

El funcionario sostuvo que la aprobación de los pliegos representa un beneficio para el funcionamiento de la Justicia.

“Este es un verdadero triunfo para los ciudadanos que necesitan una justicia que funcione. La aprobación de 74 pliegos, tras más de ocho años de parálisis donde los postulantes esperaban aún habiendo superado la selección, es un logro colectivo”, afirmó.

Asimismo, dedicó un reconocimiento al secretario de Justicia, Santiago Viola, por su participación en el proceso.

“Un reconocimiento especial al secretario de Justicia, Santiago Viola, por su enorme labor y compromiso para alcanzar este objetivo”, señaló.

Por último, consideró que la aprobación de los pliegos marca una nueva etapa para el Poder Judicial.

“Se terminaron los años en los que el Poder Judicial sufría un abandono que afectaba a todos los argentinos. Hoy se suma un nuevo capítulo a la recuperación institucional de nuestro país”, concluyó.

Con información de N.A