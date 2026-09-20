Vuelven los peajes en Neuquén: una de las rutas clave de Vaca Muerta estrenará el sistema en enero

El ministro de Economía Guillermo Koenig confirmó que Neuquén estrenará un sistema de peajes sobre las rutas provinciales en enero próximo con el objetivo de financiar el mantenimiento, la reparación y la mejora de la infraestructura vial.

Los equipos utilizarán tecnología free flow (sin cabinas físicas) y se instalarán inicialmente en la Ruta Provincial 7, una de las más importantes para la conectividad en la región de Vaca Muerta, a la altura de Picada 19.

Vuelven los peajes en Neuquén: a quiénes estarán destinados

De acuerdo a Koenig, la idea del Gobierno «es que los habitantes de Neuquén con vehículos livianos no paguen peaje o tengan un costo mínimo».

Indicó que la puesta en marcha demandará definir los mecanismos de cobro, la adhesión a los sistemas de telepase y las modalidades de pago que estarán al alcance de los automovilistas.

Desde el Ejecutivo señalaron que el esquema estará orientado, sobre todo, para el tránsito de vehículos pesados y de aquellos que provengan de otras jurisdicciones.

Koenig explicó que, para cumplir con ese objetivo, se instalará equipamiento especializado que controlará el peso. «En ese sector ya existe una balanza tradicional, pero tenemos previsto incorporar una balanza dinámica», dijo.

Peajes en Neuquén: el antecedente en la Legislatura

La Legislatura sancionó en mayo de 2024 la ley 3439 para habilitar el cobro de peajes en trazas de la provincia y agregar nuevos tramos para la aplicación del sistema, destinado a financiar y reparar obras viales.

En aquel momento el permiso fue otorgado para las rutas 5, 6, 7, 8, 17, 51 y 67, en la zona «caliente» de la industria vinculada a la formación no convencional.

El gobierno de Rolando Figueroa también analiza la posibilidad de instalar peajes en algunas de las rutas nacionales que recientemente le traspasó la Casa Rosada luego de casi dos años de gestiones.

Entre los tramos considerados, se destaca la Ruta 242, una de las más utilizadas por el tránsito con Chile a través del paso internacional Pino Hachado, aunque desde el poder Ejecutivo no aclararon si para esto también se necesitará una ley.