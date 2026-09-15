La Legislatura debate el acuerdo de Rolando Figueroa con petroleras por las mejoras en las rutas de Vaca Muerta

La Rutas 5, uno de los caminos en obras que conecta con vaca Muerta. Foto: gentileza Neuquén Informa.

El gobernador Rolando Figueroa giró a la Legislatura provincial el proyecto de ley para ratificar el histórico acuerdo con las principales operadoras hidrocarburíferas, una jugada política y económica que busca inyectar casi US$ 178 millones para garantizar mejoras en las rutas que conectan Vaca Muerta.

El texto que ingresó a la cámara oficializa el pacto firmado a principios de mes con la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH). La iniciativa busca destrabar el cuello de botella del tránsito pesado sin ahogar las cuentas públicas de la provincia.

Dólares frescos a cuenta de regalías: qué dice el proyecto que presentó Rolando Figueroa sobre las rutas de Vaca Muerta

La premisa del proyecto que debatirán los legisladores es simple: las empresas adelantarán fondos (con un piso base de US$ 154,5 millones y un tope de US$ 177,6 millones) para prefinanciar obras viales urgentes.

Para blindar las finanzas de Neuquén y explicar el recupero de esa inversión, el Ejecutivo incluyó en la ley los siguientes «candados» y mecanismos. Los dólares aportados no irán a rentas generales, sino que ingresarán directo a un Fideicomiso administrado por Fiduciaria Neuquina S.A.

Asi mismo, las petroleras cobrarán este adelanto mediante descuentos en sus futuras liquidaciones de regalías o en el canon extraordinario de producción.

Según indicó el ejectuivo, el proyecto estipula que este descuento recién comenzará a regir a los 30 meses de efectuado el aporte. Además, nunca podrá superar el 20% mensual de lo que tributa cada operadora (el 80% restante seguirá ingresando limpio a la Provincia).

El mapa de las obras: los 160 kilómetros en juego

Si la Legislatura le da luz verde a la iniciativa, la Provincia quedará obligada a seguir un estricto orden de ejecución sobre 160 kilómetros estratégicos:

Ruta Provincial 8 (Etapa 1): será la primera intervención. Incluye la pavimentación del “Camino de la Tortuga”, desde el empalme con la Ruta 6. Ruta Provincial 51: asfalto y repavimentación del corredor, abarcando el tramo entre los empalmes con las rutas 8 y 17. Ruta Provincial 8 (Etapa 2): repavimentación del sector comprendido entre la Ruta 51 y la Ruta 7. Ruta Provincial 7: repavimentación total desde el límite con la provincia de Río Negro hasta el empalme con la Ruta 8.

El debate legislativo pondrá el sello institucional a un entendimiento que involucra a los gigantes de la cuenca: YPF, PAE, Chevron, Pluspetrol, Total Austral, Vista, Pampa Energía, Wintershall Dea, Shell, Phoenix Global Resources, GeoPark, Continental Resources y Tecpetrol.

Esta nueva ley buscará acoplarse a la estrategia vial que la propia Legislatura ya ratificó a fines de 2025 (Ley 3537), cuando aprobó la construcción de un bypass y la pavimentación de otros 51 kilómetros clave para sostener el ritmo de la industria.