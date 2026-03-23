Al Gobierno se le complica eliminar las PASO y unificar el calendario con gobernadores

La crisis que enfrenta la Casa Rosada –tanto por las denuncias contra Manuel Adorni que impactan contra su propio relato como por el caso Libra que involucra al Presidente y a su hermana- debilita al Gobierno en la búsqueda de consensos para avanzar en próximas reformas, especialmente en las electorales.

Sin un borrador –lo mismo ocurrió con la reforma laboral- el jefe de Gabinete apenas repitió el anuncio de Javier Milei ante la Asamblea Legislativa y prometió que la reforma política será enviada al Parlamento en un segundo paquete para el que no puso fecha.

En ese contexto Diego Santilli demora una nuev ronda de conversaciones con los gobernadores para avanzar sobre el sistema electoral, el financiamiento político y el calendario del 2027 que incluye elección presidencial y la de 21 gobernadores más el jefe de gobierno porteño; la renovación de la mitad de la Cámara de Diputados de la Nación y un tercio del Senado.

La eliminación de las PASO, el mayor anhelo libertario

El mayor anhelo libertario sería eliminar las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) después de que en 2025 sólo hubo consenso para suspenderlas por un año. La mayoría de los dirigentes políticos apuntan que a los oficialismos no les convien este instrumento electoral y que Javier Milei y Karina Milei –quizás más ella que él- elegirían a dedo los nombres que mejor los representan o los que consideran más confiables.

Lo mismo ocurrió el año pasado cuando impusieron candidatos a sus socios y aliados del PRO bonaerense y a los gobernadores Alfredo Cornejo (Mendoza); Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Leandro Zdero (Chaco). Mantener las PASO es casi una garantía para aquellos que quieren acompañar a Milei sin ser violetas y sin desaparecer.

Aún con más diputados y senadores pero sin quórum ni mayoría propia La Libertad Avanza necesita aliados que podrían perjudicar su propia subsistencia si votan lo que la Rosada pretende. Es el caso del PRO, la UCR en todas sus variantes, varios gobernadores –incluidos peronistas-, provincialistas y Provincias Unidas. En una ronda de consultas desde ese amplio abanico varios importantes dirigentes dijeron a diario Río Negro que no comparten la idea de eliminar las PASO para el 2027. No opinan en público porque aún no tienen detalles ni texto.

El PRO advierte que no votará la eliminación de las PASO

Sorprende que en el PRO ya avisen por lo bajo que no votarán la eliminación de las PASO aún cuando Cristian Ritondo, presidente amarillo en Buenos Aires y jefe de la bancada en la cámara baja haya admitido que para ganar deben presentarse juntos, igual que el año pasado. Probablemente en esta negativa haya influido la arenga de Mauricio Macri en la convocatoria a Parque Norte donde intentó recuperar algo de la mística del partido que creó.

“En elecciones Ejecutivas tiene que haber PASO”, respondieron a este diario influyentes dirigentes de ese espacio. De la misma manera respondieron off the record gobernadores del PRO, incluso los que vienen apoyando sin discusión al Gobierno. “No estamos de acuerdo, eventualmente habrá que analizar si hay alguna alternativa intermedia o si sólo quieren eliminar las PASO” respondió un diputado nacional frente a versiones que mencionan la posibilidad de mantenerlas pero sin que sean obligatorias. En cambio el entrerriano Rogelio Frigerio, ex ministro del Interior de Mauricio Macri, estaría dispuesto a discutir la eliminación de las Primarias.

Sin embargo varios dirigentes que hablan con todos los sectores insisten en que para letigimar y recuperar representatividad hay que mantener las PASO. Es el caso de Miguel Pichetto quien junto al ex diputado Emilio Monzó inició conversaciones con exlibertarios del perfil de Carlos Kikuchi, exarmador de Milei y el primer eyectado de su círculo íntimo. Esos dirigentes hablan también con Guillermo Michel, diputado entrerriano que lidera a una fracción del Frente Renovador y que aspira a una candidatura a gobernador. También con peronistas como Victoria Tolosa Paz.

Justamente en esas charlas se propone reunir a peronistas, radicales, provinciales y otros espacios opositores para quienes sería imprescindible confrontar en una PASO que los ordene y legitime como candidatos. En esa línea hasta Guillermo Moreno vuelve a autopostularse y esta misma semana repitió que estaría dispuesto a votar a la actual Vicepresidenta, Victoria Villarruel, si se postulara por el peronismo. “Hay que sostener las PASO”, respondió en la misma línea Michel que sufrió la división del peronismo el año pasado.

Sin un proyecto sobre la mesa, la mayoría de los dirigentes opositores y a la vez dialoguistas evitan adelantar públicamente una postura y evitan roces con la Casa Rosada aunque sospechan que el oficialismo podrían atar el paquete electoral a leyes que puedan necesitar los gobernadores, como la reforma fiscal o incluso el inminente tratamiento de la Ley de Glaciares que libera a las provincias para acordar proyectos mineros.

El Gobierno tiene otras cartas que usaría en el marco de la revisión de la Boleta Única de Papel (BUP) que se estrenó el año pasado. Por exigencia de partidos provinciales como Juntos Somos Río Negro -sin candidatos para todos los cargos en juego- La Libertad Avanza acordó quitar la posibilidad de marcar una tira completa y se obligó al elector a señalar categoría por categoría sobre la papeleta. Modificar esa restricción sería una moneda de cambio con la que ejercerían presión los libertarios.

Kicillof rechaza una Boleta Única en la provincia de Buenos Aires

En Buenos Aires, donde el peronismo no disimula sus divisiones, Axel Kicillof rechaza la BUP provincial. “Sería un caos votar” repiten con los mismos argumentos con los que que se negaron a utilizarla en su elección desdoblada del año pasado. Kicillof también defenderá las PASO convencido de que un sector del peronismo no lo considera candidato natural. “No tiene miedo, él va a una interna con quienes quieran presentarse”, animan la competencia en La Plata donde también advierten que es pronto para definiciones.

El otro tema que sería difícil de imponer para Milei es la unificación de las elecciones provinciales con la nacional. Como ocurre en cada turno los jefes provinciales hacen su propia evaluación. Paradójicamente esta vez a Kicillof, si es candidato a Presidente y desde el punto de vista electoral, podría convenirle no desdoblar. Aún así en su entorno repiten lo mismo que el año pasado, que la convivencia de la BUP nacional con la elección local haría muy lento el proceso y hasta temen que muchos bonaereses se quedaran sin votar.

En la Ciudad de Buenos Aires Jorge Macri resiste el embate violeta con baterías de anuncios y medidas sociales y económicas a la vez que endurece otras políticas y ajusta algunas áreas del Estado. Sin dudas es quien más gana con el mal momento por el que atraviesa Manuel Adorni a quien los Milei quieren como candidato a jefe de Gobierno porteño para sucederlo. En su caso, recuerdan en su entorno, “siempre planteó que para las elecciones legislativas las Primarias no son necesarias pero sí para las ejecutivas porque ordenan”. El macrismo teme en su territorio.

Con esbozos de futuras alianza en marcha y partidos políticos implosionados desde la llegada del mileismo, algunos opositores necesitan las PASO para legitimar candidatos, ordenar y encolumnar. No así los gobernadores que tengan las riendas de su espacio.

“Lo que no va a pasar es la posibilidad de unificar las elecciones en todo el país”, rechazaron de plano ante este diario cerca de un gobernador muy cercano a Casa Rosada. Incluso ya hablan algunos de adelantar elecciones, locales y nacionales, según el clima económico y social.