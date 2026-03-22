El BCRA dispuso una fuerte rebaja de las tasas de interés: qué puede pasar con el dólar y la inflación

Mientras prima la incertidumbre en los mercados financieros de todo el mundo por la guerra en Medio Oriente, en Argentina las tasas de interés fueron en picada en la última semana. Estas caídas ocasionaron Qué oportunidades y riesgos aporta este panorama.

Las tasas de referencia a corto plazo cayeron en torno al 20% esta semana, lo que implica un desplome si se considera que a fines del 2025 estaba por el 50% y que en octubre del año pasado superaba el 100%.

Esta caída en la tasa de interés ocurre mientras el BCRA compra rutinariamente dólares para acumular reservas e inyecta pesos en el sistema financiero para incrementar la oferta monetaria.

La iniciativa de rebajar las tasas se da en un contexto donde otros bancos centrales de mercados emergentes se inclinan más por subir los costos de endeudamiento, principalmente por la escalada del precio del petróleo que amenaza con reactivar la inflación en todo el mundo.

Esta medida de la administración de Javier Milei llamó la atención en los mercados como una señal de preocupación por los niveles de la actividad económica y así incentivar los préstamos y el consumo en el país.

Qué advierten sobre el dólar y la inflación

«Vamos a comprar reservas mientas la gente pida pesos», dijo el presidente del BCRA, Santiago Bausilli, durante la Argentina Week en Nueva York. El ingreso de divisas gracias a las exportaciones y una moneda que se apreció en medio de la volatilidad le permitieron al Banco Central subir la cantidad de dólares en sus arcas pese a la caída del valor del oro.

Sin embargo, desde Bloomberg precisaron que la rebaja en las tasas de interés provocan un conjunto de riesgos nuevos para el Gobierno.

Es decir, la quita del incentivo a quedarse con pesos puede complicar las intensiones de mantener estable el dólar, lo que a su vez podría allanar el camino para un repunte inflacionario.

Si bien la inflación dejó de ser la preocupación económica central, aún se mantiene en niveles elevados para el Gobierno (alejándose del 2% y acercándose al 3%). Sin embargo, a la par se sumaron otras cuestiones como el crecimiento y el mercado laboral.

Asimismo, un repunte contenido del dólar socovaría las ganancias que tuvo el peso (un 7% desde las elecciones de 2025) y ejercería más presión para los tenedores de pesos a desprenderse de la moneda.

El economista de Outlier Gabriel Caamaño indicó sobre la estabilidad del dólar que, si bien las expectativas siguen respaldando el carry trade, cada vez hay más riesgos ante el fortalecimiento del dólar a nivel mundial en un contexto con bajas tasas en el país.