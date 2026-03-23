Javier Milei ratifica su apoyo a Manuel Adorni y lanza una contraofensiva política para cerrar marzo

Históricamente, marzo ha sido un mes de tensiones políticas en Argentina. En este escenario, el presidente Javier Milei ha decidido ratificar su esquema de poder: tras su regreso de Hungría, confirmó la continuidad de su Gabinete, respaldó explícitamente a Manuel Adorni y se prepara para una semana de alto impacto simbólico frente a la movilización opositora.

Para la Casa Rosada, las acusaciones contra el Jefe de Gabinete y las filtraciones de la causa $Libra forman parte de una «operación coordinada». La respuesta oficial ha sido el blindaje de la gestión y la reactivación de la agenda parlamentaria.

El factor Manuel Adorni y el blindaje del Gabinete de Javier Milei

Tras una reunión clave, el mandatario descartó cambios ministeriales. La instrucción para Adorni es intensificar la coordinación política, especialmente con áreas como el Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich.

Desde el entorno presidencial, se sostiene que las denuncias vinculadas al caso de Mauricio Novelli buscan erosionar el capital político del Gobierno. Ante esto, el Ejecutivo apuesta a retomar la iniciativa mediante la gestión directa y el avance en el nombramiento de más de 300 vacantes en el Poder Judicial, un movimiento estratégico liderado por el ministro Juan Bautista Mahiques.

Contraste económico: macroeconomía récord y consumo rezagado

En el plano económico, el Gobierno se apoya en los indicadores estructurales de la gestión de Luis Caputo. El balance de 2025 presenta señales de recuperación:

Crecimiento: El PBI registró una suba del 4,4% interanual .

El PBI registró una suba del . Inversión: Se observó un incremento del 16,4% , alcanzando máximos históricos en términos de formación de capital.

Se observó un incremento del , alcanzando máximos históricos en términos de formación de capital. Desafío: La brecha persiste en el consumo diario; aunque la inflación se ha desacelerado, los salarios aún muestran dificultades para recuperar terreno frente a los precios de la canasta básica.

El clima de calle y la disputa simbólica del 24 de marzo

Uno de los puntos de mayor fricción se espera para las próximas horas con la conmemoración de los 50 años del golpe militar. El Gobierno ha preparado una pieza audiovisual, bajo la dirección de Santiago Oría, con el objetivo de disputar el sentido simbólico de la fecha.

Por su parte, la oposición —encabezada por sectores del peronismo, la CGT y organismos de derechos humanos— prepara una movilización masiva a Plaza de Mayo. Con la figura de Axel Kicillof en un rol central y la militancia de La Cámpora activa, la jornada funcionará como un termómetro de la resistencia social al modelo económico vigente.