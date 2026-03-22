El Gobierno busca reducir un 10% el empleo público para fines de 2026: preparan otra ola de recortes

El gobierno de Javier Milei se prepara para empezar una nueva reducción masiva de empleos públicos en los próximos días. La cifra de bajas fijada como meta en el corto plazo oscila entre los 5.000 y 6.000 puestos de trabajo. Sin embargo, a lo largo del 2026 el objetivo oficial es mucho mayor y busca recortar un 10% de la planta total del Estado.

Según informó La Nación, desde la Casa Rosada señalaron que las primeras desvinculaciones comenzaron la semana pasada en varias áreas. Este nuevo ajuste en el personal se da en medio de la reciente caída de la recaudación por el freno en la actividad económica.

Además, el Ejecutivo insiste con este fuerte recorte estatal justo cuando el índice de desempleo subió al 7,5% de la población activa en el cierre de 2025. Las estadísticas oficiales marcan que actualmente existen alrededor de 1.700.000 desocupados en todo el país.

De acuerdo a los datos del Indec, a enero de este año el sector público nacional contaba con un total de 278.705 empleados en la administración nacional, sumando a las empresas y sociedades estatales.

La motosierra apunta a los organismos descentralizados

A diferencia de los dos años anteriores, a partir de 2026 el Gobierno enfocará las reducciones directamente en los organismos descentralizados, según reveló el medio citado.

En este sentido, indicaron que muchas de estas bajas serán contratos que llegan a su fecha límite y que ya no serán renovados por las autoridades. Para dimensionar la situación, fuentes oficiales grafican que aún hoy existen acuerdos anuales que se renuevan ininterrumpidamente desde la presidencia de Carlos Menem.

A las caídas de estos contratos se agrega la intención de achicar o eliminar por completo áreas que en Balcarce 50 definen como duplicadas. También se impulsan procesos paralelos de retiro voluntario en dependencias específicas como la Dirección Nacional de Vialidad y los medios públicos.

Desde que inició la actual administración, la plantilla estatal nacional ya registró una disminución de 60.494 puestos, con un recorte del 36,2% en los cargos superiores.

Si bien aún no hay nada oficializado, desde La Nación apuntaron que el recorte afectará a entidades como el Indec, Conicet, ARCA, ANSES, INTA y Senasa, entre otras.

“El proceso de motosierra es permanente. Tiene un componente general transversal de mejora de eficiencia y tiene otro trabajo más focalizado donde se trabaja sobre tareas puntuales que se consideran obsoletas o superpuestas con las provincias”, describió otra de las fuentes oficiales consultadas.