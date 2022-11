Continúan los cruces: ahora Alberto Fernández le respondió a Máximo Kirchner

El presidente Alberto Fernández se hizo eco de las críticas del diputado Máximo Kirchner en el cierre del plenario del PJ en Mar del Plata y utilizó una histórica cita de Perón: «Nos enseñó una vez que cuando un compañero habla mal de otro compañero deja de ser peronista».

Si bien aclaró que no se trata de una respuesta al diputado del Frente de Todos y líder de La Cámpora, el mandatario realizó una llamado a la reflexión al interior de las fuerzas que componen la coalición para entender que «la adversidad» no está al interior del Gobierno. Además, aseguró que lo «pueden acusar de cualquier cosa menos de hacer aventuras personales», en referencia a los dichos de hijo de la vicepresidenta.

«Perón una vez nos enseñó que cuando un compañero habla mal de un compañero deja de ser peronista. Respeto todas las opiniones, nadie hizo más por la unidad que yo, por eso me comprometo a garantizar que la derecha no vuelva a la Argentina. El Frente de Todos no es el frente de tres o cuatro dirigentes, es de todos los argentinos», afirmó.

En la misma línea, destacó: «No le estoy respondiendo a Máximo, es un hombre respetable, acá nadie sobra. Todos hacemos falta, y por lo tanto toda opinión es valiosa y respetable. No quiero entrar en debate con ningún compañero porque sino estaría haciendo lo que critico. Llamo a la reflexión, no está entre nosotros la adversidad, tenemos matices, distintas formas de ver las cosas, y todas son respetables».

