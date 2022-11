«Dejen de jugar a los ofendidos»: Máximo Kirchner criticó a Alberto Fernández y agitó la interna oficial

El diputado nacional y titular del PJ Bonaerense, Máximo Kirchner, criticó hoy las «ambiciones personales» del presidente Alberto Fernández, sin mencionarlo directamente, y advirtió que «quienes se valen de construcciones colectivas no pueden iniciar una aventura personal«.

«Nunca más nos puede volver a pasar lo mismo. No puede pasar que aquellos que se valen de construcciones colectivas una vez que esa construcción los lleva a un lugar importante inicie una aventura personal», disparó Máximo Kirchner y remató la idea afirmando que «para aventureros está el turismo».

Al cerrar el Congreso del PJ bonaerense en la ciudad balnearia de Mar del Plata, el referente de La Cámpora continuó: «La política es responsabilidad, no para poner cara de victima y yo no fui».

En ese sentido, cuestionó: «¿Qué significa poner en valor el esfuerzo? No distraerte cuando sos Presidente, concentrarte en los problemas de tu sociedad».

«Triste está nuestra gente que no llega a fin de mes»

«A pesar de que a veces hay compañeros y compañeras que a veces están más interesados en las aventuras personales, todavía tengo la esperanza de que se den cuenta y que así como Cristina hizo todo lo que tenía que hacer en 2019 para que la Argentina saliera del oprobio neoliberal y macrista hagan lo mismo y dejen de jugar a los ofendidos y a los tristes«, subrayó.

En ese marco, el dirigente oficialista precisó: «Triste está nuestra gente que no llega a fin de mes, ofendido están los compañeros que quieren un gobierno que trabaje más todos los días. Nosotros estamos para rompernos el alma, tenemos que tener toda la polenta necesaria para salir adelante».

«Nuestra Argentina quiere, nuestro pueblo quiere. Vamos para adelante, salgamos de esta situación, organicémonos, debatamos, discutamos lo que haya que discutir y ofrezcamos a nuestro pueblo la posibilidad de volver a soñar», enfatizó.

En otro tramo de su intervención, Máximo Kirchner afirmó que «hay que ser responsables al momento de votar», y advirtió que la oposición busca «confundir» al electorado con un expresidente como Mauricio Macri que «habla como si nunca hubiera gobernado» y utiliza «discursos berretas».

«¿Qué pensarían estos pibes que hablan de libertad?»

Al referirse al intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Kirchner, el pasado 1 de septiembre, reflexionó: «Me pregunté por qué había pasado lo que había pasado, por qué jóvenes habían intentado asesinar a quien implementó políticas públicas. ¿Qué pasó en el medio? Esta gente que ahora dice querer gozar la libertad».

«¿Qué pensarían estos pibes que hablan de libertad ahora si hubieran estado 18 años proscriptos como estuvo el peronismo? Sin poder cantar la marcha peronista que los identificaba, sin poder nombrar a Eva o Juan Perón. ¿De qué libertad nos van a hablar y de dónde salió tanto odio injustificado?», manifestó.

En esa línea, el referente de La Cámpora continuó: «¿Qué le van a contar al peronismo de la libertad si fue el peronismo el que sufrió la opresión en este país y dio la vida para que los argentinos pudieran recuperar la democracia, votar a quien quisieran».

Además, el diputado nacional destacó: «Tenemos una sola certeza ante tanto odio: el odio no se devuelve con odio. Al odio le ponemos el amor de la militancia. Nada grande podrá construir nuestro país si reina el odio, lo que debe reinar es el amor y la igualdad para poder desarrollarnos».

«Quieren mostrar autoridad con actitudes muy irresponsables»

Durante un encendido discurso, el referente de La Cámpora también destinó un momento para criticar a Mauricio Macri, a quien acusó de tener un discurso «berreta y mentiroso» por decir que con el dinero que ahorraría el Estado si se desprende de Aerolíneas Argentinas construiría la red ferroviaria más moderna del mundo.

«Lo escuché decir sobre Aerolíneas Argentinas que él con esos 10.600 millones de dólares podría hacer la red de transporte ferroviaria más moderna del mundo. Tomá mate. Me sonó tan parecido a ‘con la plata del Fútbol para Todos vamos a hacer 3.000 jardines’ que tengo la impresión que nos vamos a quedar sin Aerolíneas, sin jardines y los trenes tampoco van a estar», ironizó.

Para Kirchner, Macri «apela a confundir a una sociedad agobiada» y cuestionó a los referentes de Juntos por el Cambio que aspiran a ser candidatos presidenciales en 2023: «Quieren mostrar autoridad con actitudes muy irresponsables, porque hay discursos con los que después hay quienes se sienten amparados y descargan su odio sobre argentinos».

«Quieren mostrar autoridad con actitudes muy irresponsables, porque hay discursos con los que después hay quienes se sienten amparados y descargan su odio sobre argentinos. Muestran autoridad con pibes de 16 y 17 años. Miren si ese talante lo hubieran mostrado con Kristalina Georgieva y el Fondo Monetario Internacional», lanzó Kirchner en referencia a las declaraciones del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, tras las tomas de colegios porteños por parte de los estudiantes secundarios.

También dedicó un momento a la titular del PRO, Patricia Bullrich, por sus amenazas contra Felipe Miguel: «Se enoja internamente con el jefe de Gabinete de la Ciudad y le dice ‘conmigo no se jode’. Me imaginé a esa persona si ante una critica tan frágil le dice ‘conmigo no se jode te voy a partir la cara’, entré a pensar en los trabajadores de la Argentina si esa persona gobernara y no hacemos lo que ella quiere».

«Si así se pone porque alguien disiente dentro de su mismo espacio político, cómo se pondrá cuando tenga el poder si es que el pueblo la votara, a la hora de que un pueblo resista a medidas como las que quiere tomar, de ajuste en contra del bolsillo del pueblo argentino», fustigó.

El objetivo del Congreso fue «alinear a la tropa» de cara a las elecciones del año próximo y elaborar estrategias para «blindar» la provincia de Buenos Aires, específicamente el Conurbano bonaerense que es donde el peronismo concentra «el mayor número de votantes».

La actividad contó con la participación de los ministros Gabriel Katopodis (Obras Públicas) y Eduardo «Wado» de Pedro (Interior); los intendentes Fernando Espinoza (La Matanza), Mayra Mendoza (Quilmes) y Mariel Fernández (Moreno); la titular de la Anses, Fernanda Raverta; el dirigente bonaerense y referente de La Cámpora, Andrés «Cuervo» Larroque; y la directora ejecutiva del PAMI, Luana Volnovich.

De esta manera, Máximo Kirchner realizó un encendido discurso con mensajes hacia el interior del Frente de Todos y compartió el diagnóstico económico que realizó este viernes la vicepresidenta al exponer en plenario de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), donde dejó duras definiciones en materia económica y dijo estar dispuesta a «hacer lo que tenga que hacer para que el pueblo recupere la alegría».

Fuente: Noticias Argentinas.