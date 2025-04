Alberto Fernández procesado por violencia de género: qué dijo de Fabiola Yañez, su hijo, Axel Kicillof y la pandemia

Tras haber sido procesado este martes por violencia de género hacia la exprimera dama Fabiola Yañez, Alberto Fernández dio una extensa entrevista para hacer su descargo. El expresidente podría ser enviado a juicio oral. También se confirmó un embargo de 10.000.000 de pesos sobre los bienes del exmandatario.

Fernández quedó con procesamiento confirmado por «lesiones leves y lesiones graves agravadas por haberse cometido en un contexto de violencia de género y por amenazas coactivas».

Yañez «era alguien que notoriamente estaba en una situación de desigualdad de poder, al interior y exterior de la pareja, con relación a su victimario», agrega la sentencia.

Alberto Fernández procesado por violencia de género: qué dijo para defenderse

En diálogo con Antonio Fernández Llorente en «Sin corbata» este miércoles, el exmandatario indicó que denunció a la exprimera dama Fabiola Yañez por falso testimonio agravado y aseguró: “nunca le pegué”.

Según Fernández, Yañez le hizo sentir a la gente que “detrás de todas las políticas de género que yo impulsé, en las que creo y que creo hay que profundizar, eran una pantomima mía, un acto de cinismo, para ponerme a mí en un lugar horrible, que es el lugar de un hombre que le pega a una mujer”.

que es el lugar de un hombre que le pega a una mujer”. Aseguró hoy que la foto con un ojo hinchado que presentó Fabiola Yañez para demostrar que él la golpeaba “es falsa” y que «nunca existió» un golpe de él hacia ella.

un golpe de él hacia ella. Fernández al tiempo que explicó que la hinchazón en el ojo de Yañez se debió a «una inyección de la esteticista» que le hizo un tratamiento de belleza. «Es una ingrata» , señaló y explicó que amigas de ella dijeron que se sacaba fotos «que dijo que después iba a usar».

, señaló y explicó que amigas de ella dijeron que se sacaba fotos «que dijo que después iba a usar». El exmandatario sostuvo: “Yo probé que no fui yo, el 19 de junio la esteticista le dio una inyección y el 20 a la mañana yo le dije qué te pasó en el ojo, y ella empezó con la teoría de que «tal vez le di un codazo mientras dormíamos».

el 19 de junio la esteticista le dio una inyección y el 20 a la mañana yo le dije qué te pasó en el ojo, y ella empezó con la teoría de que «tal vez le di un codazo mientras dormíamos». Fernández expresó que Yañez «empezó a usar la teoría del codazo porque le daba vergüenza decir que se había hecho un tratamiento estético” y puntualizó que lo que muestra la foto “fue una mala inyección causada por la esteticista” que le aplicó plasma enriquecido en plaquetas.

decir que se había hecho un tratamiento estético” y puntualizó que lo que muestra la foto “fue una mala inyección causada por la esteticista” que le aplicó plasma enriquecido en plaquetas. El expresidente dijo que Yañez “tiene problemas de salud muy serios que en buena medida explican todo esto” y aseguró que “si uno lee su historia clínica se explican muchas cosas”.

que en buena medida explican todo esto” y aseguró que “si uno lee su historia clínica se explican muchas cosas”. Añadió que tiene presentadas denuncias «por falso testimonio» contra Yañez, y remarcó que ese hecho «está silenciado» en los medios de comunicación, «eso nadie lo cuenta».

contra Yañez, y remarcó que ese hecho «está silenciado» en los medios de comunicación, «eso nadie lo cuenta». El exmandatario, que está siendo juzgado en una causa por violencia de género contra Yañez, aseguró que ésta le hizo «una docena de imputaciones y quedaron en pie solo cuatro, tiradas de los pelos».

tiradas de los pelos». Asimismo, dijo que la denuncia de Yañez «le sirvió mucho al Gobierno políticamente para ensuciarme y descalificarme», y para «hacerle sentir a la gente que las políticas de género que yo impulsé eran una pantomima».

y para «hacerle sentir a la gente que las políticas de género que yo impulsé eran una pantomima». Además, desvirtuó las pruebas presentadas en el juicio en su contra, como los chats entre Yañez y su exsecretaria María Cantero, al señalar que “el 99%” de estos mensajes por Whatsapp “hablan de cosas triviales, de ropa de zapatos, no hablan de nada serio”.

Además, sostuvo que las denuncias de Yañez en su contra surgieron después de una entrevista de ella “con la periodista Sandra Borghi” de Canal 13, que según Fabiola le ofreció “unos 3 millones de dólares para una serie televisiva” supeditada a que denuncie al expresidente.

Alberto Fernández y las referencias al hijo que tiene con Fabiola Yañez

Lamentó que sus denuncias judiciales contra la madre de su hijo “están silenciadas” en los medios.

Explicó que la madre de su hijo padece “una enfermedad psiquiátrica que genera una adicción”, aunque aclaró que no quiere “exponerla porque es la mamá de mi hijo”.

“No tengo interés en que mi hijo deje de estar con su mamá, pero me preocupa el estado de ella. Hay un tema de protección del niño que a mí me preocupa, hay gente de España que cuenta cómo la ven a ella por las noches”, dijo insistiendo en su supuesto mal estado de salud.

Denunció también que su expareja, quien actualmente reside en España, le impide ver a su hijo. “Fabiola me cortó todo vínculo con Francisco y tuve que denunciarla”, expresó, y mencionó que la última vez que habló por teléfono con él “fue el 11 de abril para su cumpleaños”.

Qué dijo Alberto Ferández sobre Axel Kicillof

Por otro lado, el expresidente comentó que todos le dicen “le están haciendo a Kicillof lo que te hicieron a vos” y consideró que “pegarle a Kicillof es un suicidio” y que “tenemos que cuidarlo”.

Luego de que Fernández Llorente señalara que “la sociedad cree que no hay peronismo sin Cristina (Kirchner)”, el exmandatario indicó que “lo que habría que ver es a qué aspira el peronismo”.

Pandemia y coronavirus: las explicaciones de Alberto Fernández

Fernández también se refirió a la pandemia de Coronavirus y a “cómo cambió la cabeza de la gente» en ese momento.

“El mundo cambió porque de repente apareció una plaga, un virus que era capaz de llevarse a todos, sin distinción” y la gente “se dio cuenta de lo injusto que es el mundo”.

El exmandatario destacó que “nosotros somos uno de los pocos países que empezamos a vacunar con el primer mundo, con la Sputnik, que fue muy cuestionada y fue altamente efectiva”, por lo que “debemos estar muy agradecidos a Rusia”.

En relación a la fiesta celebrada en Olivos durante el aislamiento, con motivo del cumpleaños de Yañez, el expresidente aseguró que “fue un gran error”, pero que él no la organizó: “Yo no la armé, no hice nada de eso, pero lo que sí debí haber hecho cuando me encontré frente a la situación es decir ‘esto se suspende’, se vuelven todos a sus casas”.

Al ser consultado por el periodista sobre los dichos del exministro de Economía Martín Guzmán, quien aseguró que convenía políticamente la cuarentena, el expresidente afirmó que lo malinterpretaron: “Lo tomaron mal lo que dijo, lo que él quiso decir fue otra cosa. Políticamente nadie seriamente puede decir que saca un rédito de eso”, explicó.

En otros tramos de la entrevista Fernández reivindicó el accionar de su Gobierno durante la pandemia, y dijo que en la Argentina “no hubo cuarentena sino distanciamiento social, como recomendaba la OMS”, algo que lo puso en el difícil lugar de decirle “al comerciante que no puede vender o al restaurante que tiene que cerrar”.

