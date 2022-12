Alberto Fernández sobre la sentencia contra Cristina Kirchner: «Hoy ha sido condenada una persona inocente»

El presidente Alberto Fernández cuestionó el fallo que condenó la vicepresidenta Cristina Kirchner a seis años de cárcel en la Causa Vialidad. «Hoy, en Argentina, ha sido condenada una persona inocente. Alguien a quien los poderes fácticos trataron de estigmatizar a través de medios de comunicación y perseguido a través de jueces complacientes a los que pasean en aviones privados y mansiones de lujo los fines de semana».

Y añadió: «Hoy no puedo dejar de conmoverme por la sentencia condenatoria a @CFKArgentina. Es el resultado de un juicio en el que no se cuidaron las formas mínimas del debido proceso. En el que se violó el principio de no juzgar dos veces un mismo hecho».

El veredicto que condenó a la vicepresidenta fue comunicado este martes desde los tribunales federales de Comodoro Py. El Tribunal Oral Federal N°2 integrado por los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu comunicó la decisión de condenar a la vicepresidenta a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Horas antes que se conociera la sentencia a Cristina Kirchner, el presidente emitió un comunicado en cadena nacional sobre el hecho en Lago Escondido y pidió que se investigue a los involucrados “Por vez primera queda expuesto ante nosotros, con enorme contundencia, el modo en que ciertas corporaciones operan sobre funcionarios, jueces y fiscales procurando de ellos favores que, en muchos casos, buscan ventajas indebidas, mientras que en otros simplemente propician la persecución de aquellos que los enfrentan”, sostuvo ayer Fernández.

En el mensaje expresó que “todo parece indicar que ha quedado al descubierto, una vez más, el deterioro de la calidad institucional en que han incurrido algunos jueces, fiscales, ex funcionarios y empresarios. Todos ellos involucrados en un perverso juego de cohechos que afecta gravemente el buen funcionamiento del Estado y, en particular, de la administración de justicia”.