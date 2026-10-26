Provincia invertirá $287.000 millones en agua y cloacas para Neuquén capital: el destino de los fondos

Epígrafe: El anuncio se realizó en el Salón de Acuerdos de Casa de Gobierno, con la presentación del EPAS de fondo. (Foto: gentileza)

El gobierno de Neuquén presentó el Plan Integral de Obras de Agua y Saneamiento para la capital provincial, una planificación a cinco años con una inversión de 287.000 millones de pesos (unos US$185 millones al dólar oficial de venta según Banco Nación). El anuncio se realizó en el Salón de acuerdos de Casa de Gobierno de la ciudad.

Estuvo encabezado por el gobernador Rolando Figueroa junto al intendente de Neuquén, Mariano Gaido, y el presidente del Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS), Emilio Molina. También participaron el ministro Jefe de Gabinete, Juan Luis «Pepé» Ousset; la ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves; y el secretario de Ambiente y Recursos Naturales, Hipólito Salvatori.

Qué obras incluye el plan

El plan contempla la ampliación de las plantas Tronador y Bardas Norte, la refacción de la Planta Integral Neuquén (PIN) con tecnología SBR y la renovación de siete colectores cloacales.

VAMOS A INVERTIR CERCA DE 200 MILLONES DE DÓLARES EN AGUA Y SANEAMIENTO PARA NEUQUÉN CAPITAL Desde el EPAS presentamos el Plan Integral de Obras de Agua y Saneamiento de la ciudad de Neuquén, una planificación a cinco años para fortalecer hoy la infraestructura que la ciudad necesita. Vamos a ampliar las plantas Tronador y Bardas Norte, a refaccionar la planta PIN con tecnología SBR y a renovar siete colectores cloacales. Además, estamos duplicando la provisión de agua potable para Neuquén, Plottier, Centenario y Vista Alegre, junto con otras obras que mejorarán el acceso al servicio. Son $287.000 millones de inversión: los recursos de Neuquén vuelven en obras para acompañar el crecimiento de una ciudad que no para de crecer. Planificamos hoy para las próximas generaciones, con empresas públicas que transforman el crecimiento en más oportunidades y calidad de vida para todos los neuquinos. — Rolo Figueroa (@Rolo_Figueroa) October 26, 2026

Según el EPAS, además se trabaja en duplicar la provisión de agua potable para Neuquén, Plottier, Centenario y Vista Alegre, junto con otras obras orientadas a mejorar el acceso al servicio.

Los recursos de Neuquén vuelven en obras”, el lema con el que el EPAS presentó el plan. (Foto: gentileza)

Desde el organismo plantearon que el objetivo es acompañar el crecimiento demográfico de la ciudad y anticipar la demanda de infraestructura de los próximos años.