ATEN y el Gobierno de Neuquén vuelven a negociar los salarios docentes para 2027

ATEN también solicitará un incremento adicional del 4% para noviembre, en línea con el acordado para el resto de los sindicatos estatales. Foto: archivo Cecilia Maletti.

La Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN) y la Provincia volverán a reunirse este lunes a las 18 en la Casa de Gobierno para avanzar en las negociaciones salariales docentes tras el cuarto intermedio establecido el pasado jueves.

Entre sus principales planteos, el gremio docente busca una recomposición salarial por encima del Índice de Precios al Consumidor (IPC), cambios en la composición de los haberes y mayor presupuesto para las escuelas públicas.

Paritarias docentes en Neuquén: qué pide el sindicato

Como ya publicó este medio, ATEN reclama una recomposición salarial y la continuidad de la cláusula de actualización por IPC anualizado, mientras que el Ejecutivo propone aplicar ajustes semestrales.

Otro planteo es que el adicional por presentismo forme parte de la estructura salarial. Desde el sindicato aseguraron que esa medida impactará en los distintos conceptos remunerativos y alcanzará también a los jubilados.

ATEN también solicitará un incremento adicional del 4% para noviembre, en línea con el acordado para el resto de los sindicatos estatales.

El gremio está dispuesto a continuar las reuniones para alcanzar un acuerdo antes de fin de año, aunque advirtió que el avance de las conversaciones dependerá también de la respuesta del Gobierno.

Desde el Ejecutivo provincial señalaron que la primera reunión permitió presentar el escenario económico y financiero de Neuquén, y escuchar los requerimientos del sindicato.

A su vez, manifestaron su intención de avanzar en una negociación anticipada para alcanzar un entendimiento antes del inicio del próximo ciclo lectivo.