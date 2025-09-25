Allen es oficialmente la primera ciudad de Río Negro en prohibir Uber

La ciudad de Allen se convirtió en la primera localidad de Río Negro en prohibir formalmente el funcionamiento de servicios de transporte de pasajeros no habilitados, incluyendo aquellos que operan mediante aplicaciones móviles como Uber y Cabify como por WhatsApp o llamados telefónicos.

La ordenanza, aprobada por mayoría en el Concejo Deliberante y publicada en el Boletín Oficial, establece que todo servicio de transporte automotor de pasajeros que no esté regulado por ordenanzas vigentes y carezca de habilitación municipal será considerado ilegal.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, desde la agrupación de taxistas celebraron la aprobación de la ordenanza que prohíbe el transporte no habilitado en Allen. Además, anticiparon que, pese a la limitada cantidad de agentes de tránsito, los controles comenzarán a implementarse esta semana.

Según lo establece el documento, la prestación de servicios de transporte de pasajeros sin habilitación representa una violación a las normas que regulan el transporte público en Allen y «es una vulneración a quienes en cumplimiento de las normas legales se encuentran debidamente habilitados para el

desempeño de la actividad».

La normativa advierte que operar sin habilitación constituye un atentado contra la seguridad de las personas, ya que los vehículos no regulados «carecen de controles técnicos, seguros específicos, licencias profesionales y evaluaciones médicas periódicas».

Además, la ordenanza señala que este sistema informal genera una «competencia desleal frente a los conductores de taxis, quienes sí cumplen con exigencias legales y administrativas». Para revertir esta situación, se instruye a la Dirección de Tránsito y Transporte a implementar campañas de concientización que informen a la comunidad sobre los riesgos de utilizar servicios no autorizados.

La prohibición de Uber en Allen tendrá un periodo de prueba de tres meses

Según señala la ordenanza, durante los próximos tres meses, si se detecta vehículos operando sin autorización, se procederá al secuestro del rodado, cuya restitución se regirá por lo dispuesto en la normativa vigente. Además, se aplicarán sanciones que incluyen la retención de la licencia de conducir, multas económicas y la inhabilitación para manejar por un período de entre tres y doce meses.

Las multas serán graduadas según la gravedad de la infracción, los antecedentes del infractor y la reincidencia, con un mínimo de 1.000 USAMS.

Además, la Dirección de Tránsito y Transporte fue instruida para llevar adelante campañas de concientización dirigidas a la comunidad, con el objetivo de informar sobre los riesgos de utilizar servicios no autorizados.

También se habilitará una línea telefónica específica para recibir denuncias y se creará un registro municipal de vehículos que operen fuera del marco legal.

La normativa tendrá un período de prueba de tres meses, tras el cual quedará plenamente vigente y sujeta a ajustes para mejorar su aplicación.