¿Allen se prepara para decir adiós a Uber?: una nueva ordenanza se debatirá pronto

Un conflicto que se repite en otras localidades de Río Negro empieza a definirse en Allen con un proyecto de ordenanza que pretende prohibir los servicios de transporte que operen sin la correspondiente habilitación municipal.

El proyecto se elaboró de manera conjunta entre concejales y taxistas, quienes se reúnen de forma habitual para tratar el aumento de tarifas. Durante una de estas reuniones, los choferes solicitaron una regulación urgente de servicios por aplicaciones como Uber y los taxis «truchos» que se ofrecen por redes sociales, señalando que genera competencia desleal y desigualdad en los requisitos exigidos.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, el concejal Guillermo Pennesi señaló que el proyecto está «bastante avanzado», se encuentra en comisión y se prevé que sea aprobado por mayoría dentro los próximos días.

Según el funcionario, el proyecto tiene como finalidad dotar al área de Tránsito de instrumentos concretos que permitan identificar y sancionar las irregularidades del transporte no regulado, garantizando así mayor equidad para los prestadores que cumplen con la normativa vigente. «Son herramientas para que transito no transgreda lo privado y pueda sancionar», explicó Pennesi.

El proyecto establece que la ordenanza tendrá un período de prueba de 3 meses desde su aprobación.

Dentro de las posibles medidas contempladas en el proyecto hasta ahora, se establece el posible secuestro del vehículo como sanción para aquellos que operen sin habilitación municipal. Además, se prevén multas progresivas que aumentan según la reincidencia. Sin embargo, según afirmó un taxista a este medio aún falta terminar de definirlas.

Taxistas de Allen reclaman regulación de Uber por competencia desleal y riesgos para usuarios

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, Pedro, un taxista de la localidad explicó que los conductores de Allen se organizaron de manera distinta a otras localidades, «nosotros vamos a tratar de hacer la ordenanza primero para que tránsito tenga un respaldo para cuando se logré agarrar a alguno de los autos».

El conductor remarcó la importancia de concientizar a los usuarios sobre los riesgos del servicio y señaló que, si bien es un servicio más barato «no sabes con quien viajas, la aplicación no te pide que tengas seguro, verificación, lo único que te pide es el modelo del auto», afirmó Pedro.

Otro aspecto que destacó se centra en quienes prestan el servicio y la ganancia: «la aplicación les está dando viajes que vale 13 mil pesos, 14 mil pesos, por dos mil y te saca un porcentaje, están alimentando una multinacional que no tributan en Argentina ni en Río Negro ni en Allen, son aplicaciones que no quieren pagar nada».

Pedro explicó también las dificultades mecánicas que se presentan a futuro, “se te destruye el auto y no lo podés arreglar; para la aplicación salís, entra otro y así estamos. No están fomentando otra fuente de trabajo, bajan la nuestra y suben otra con una oferta monetaria que no es buena. Es muy desleal todo”.