Merentiel hizo emocionar a Paredes con un elogio: «Sos un pilar fundamental para nosotros»

La cuenta oficial de la Copa Sudamericana publicó este viernes imágenes del media day de la final entre Boca y Atlético Mineiro. Además de mostrar que Boca podría jugar con pantalones amarillos, como ocurrió en la final de la Copa Libertadores 2007 ante Gremio, dieron a conocer un video en el que Miguel Merentiel elogió a Leandro Paredes por su liderazgo al punto de hacerlo emocionar.

«Le agradecemos porque vino acá a estar con nosotros. Sabemos que hace un montón de tiempo no venimos consiguiendo cosas y que él haya venido para nosotros es un plus todos los días. Nos guía a mí y a los chicos. A los más grandes también. Siempre tiene una palabra más para nostros. Quería agradecérselo», le dijo Merentiel a Paredes, cara a cara.

🥲 La emoción de Paredes al escuchar a Merentiel hablando sobre su liderazgo. Somos todos Merentiel. https://t.co/GdbcZxzQKi November 6, 2026

Con lágrimas en los ojos, el capitán le respondió: «Me hacés emocionar». El uruguayo siguió: «Agradecerte porque sabés que sos un pilar fundamental para nosotros y, más allá de lo futbolístico, sabés que te quiero. Que lo sepas».

Tras agradecerle, el campeón del mundo tardó algunos segundos en formular la siguiente oración, visiblemente compungido por las palabras de su compañero. Cuando pudo hablar, explicó: «Más allá de lo que se ve, afuera tenemos una relación muy linda y es un amigo que encontré en el fútbol. No es fácil hacer amistades en esta profesión, pero él es uno de ellos«.

Con Paredes como líder futbolístico y con la ayuda desde el banco de suplentes de Rodolfo Arruabarrena, que encauzó al equipo desde su llegada a mitad de año, Boca tiene la chance de cerrar el 2026 con cinco títulos.

El primero se definirá este sábado: ganándole a Defensa y Justicia se quedará con la tabla anual. En el horizonte también aparecen las semifinales de la Copa Argentina y la final de la Copa Sudamericana, que se disputará el próximo 21 de noviembre en Barranquilla. Más adelante, los playoffs del Torneo Clausura.

El capitán y campeón del mundo buscará levantar su primer trofeo desde su regreso a mediados del año pasado, mientras que Merentiel apunta a alzar su segundo título con el Xeneize, tras haber ganado la Supercopa Argentina 2023 ante Patronato a los pocos días de haber arribado al club.

Aquel, fue el último campeonato del conjunto de la Ribera.