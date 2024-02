Video: Ana María, la jubilada que se volvió viral en la protesta contra la Ley Ómnibus

«Resistir, insistir y nunca desistir». Con estas palabras, una jubilada definió por qué no tenía miedo de estar en las protestas que ayer se desarrollaban en las inmediaciones del Congeso de la Nación durante el debate de la Ley Ómnibus, una iniciativa clave para el gobierno de Javier Milei.

🔴 Ana María, la jubilada que se volvió viral en la protesta contra la Ley Ómnibus. "Violencia es morirme de hambre", aseguró.



Durante la cobertura del canal C5N, la jubilada llamada Ana María respondió la pregunta del periodista que estaba haciendo un móvil frente al parlamento en la que le consultaba si no tenía temor de estar frente a los efectivos de Prefectura y Gendarmería que participaban del operativo de seguridad dipuesto por la ministra Patricia Bullrich.

«¿Te parece que voy a tener miedo? ¿Qué nos pueden hacer? ¿Qué es mejor, morirse de hambre o morirse de algo de esto, si de todas maneras es lo mismo? Violencia es morirse de hambre también, que estos me peguen, qué van a hacer, es lastimarme el cuerpo nada más«, reflexionó la mujer.

Ana María agregó que pensaba quedarse en el lugar hasta que «esta gente resuelva» (por los diputados que sesionaban en el recinto), aseguró. «Y si no me quedaré a dormir acá, y si no vengo mañana hasta que resuelvan en favor de los trabajadores, en favor tuyo y de todos», finalizó.