Añelo festeja con productores y artistas de primer nivel pero posterga inauguraciones

El intendente de Añelo, Fernando Banderet, brindó detalles sobre la próxima edición de la «Fiesta de los Productores», que se llevará a cabo el viernes 17 y sábado 18 de octubre, extendiendo sus actividades al domingo 19, Día de la Madre, con festejos gauchos.

El evento, que cuenta con entrada libre y gratuita, presenta una grilla artística de alto nivel y múltiples sorteos.

Cronograma y Actividades

Sábado 18 de Octubre: Desde las 9:00 h se realizará una muestra de productos elaborados en la región, abarcando la producción ganadera y de hortalizas. La actividad cultural se retoma a las 20:00 h y a las 21:30 h con los shows de Ángela Leiva , Luck Ra (quien recientemente realizó un Vélez y ganó la Vuelta a Argentina) y Que Locura .



Domingo 19 de Octubre (Día de la Madre): Se llevarán a cabo actividades de destrezas criollas y jineteada, con la presencia de los campeones de Jesús María, en defensa de la tradición gaucha.





Incentivos y Transparencia en Sorteos

La fiesta se destaca por el lanzamiento de un bono contribución que sortea importantes premios, con el acompañamiento de empresas, comercios e inversores. El sorteo incluye:

Tres automóviles cero kilómetro (modelo Cronos).

Una camioneta Toyota 4×4.

Una vivienda prefabricada.

El sorteo se realizará con la presencia de un escribano público para garantizar la transparencia y será regulado por el Instituto de Juegos de Azar de Neuquén (IJAN). El bono contribución tiene un costo de $250.000, pagadero hasta en seis cuotas. La conducción del evento estará a cargo de Lorenzo Lorente.

Aniversario de la Ciudad

Las celebraciones se extenderán hasta el lunes 20 de octubre, fecha del aniversario de Añelo, con un gran desfile que mostrará el nuevo equipamiento municipal adquirido. El intendente Banderet mencionó que las inauguraciones de nuevas obras realizadas en la gestión se pospondrán hasta después del período electoral.