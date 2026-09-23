Añelo proyecta crear un paseo costero en la vera del canal

El agua ya correo por el canal y ahora se avanza en el resto del sector. (Foto: Andrea Vazquez)

Un lugar tradicional en el casco viejo de la localidad y por un tramo de casi un kilómetro está en pleno proceso de cambio. Después de las tareas de revestimiento con hormigón del canal de riego y su funcionamiento, el municipio trabaja para que se desarrolle la vera sur como espacio verde para la recreación de los habitantes de Añelo.

Una vez que esté finalizada la obra, financiada por el municipio, se podrá usar para el esparcimiento porque contará con parrillas y mesas.

Desde hace unos días comenzó a correr el agua por el canal de riego que permite alimentar a los productores de la zona de chacras. Esto fue posible porque se concluyó la tarea de revestimiento en hormigón. El caudal máximo de agua transportada es de hasta 3 metros cúbicos por segundo, según lo requirió el consorcio de riego.

Sin embargo, el proyecto es más amplio porque se avanzará con el hermoseo de una de las orillas del canal. En este sentido, el municipio planteó recuperar un sector y revalorizarlo para que sea apropiado por la población.

A la ejecución de la vereda sobre el margen sur del canal, se le sumará la plantación de árboles. El acceso será más amigable tanto para peatones como automovilistas. En su estapa final, se aspira a que se transforme en un paseo peatonal y recreativo para la población.

Para que el futuro espacio público sea apropiado por los vecinos se construirán parrillas, se instalarán mesas y se plantará el arbolado. Además, de las luminarias.

Con la obra hídrica terminada entre las calles 6 y 14, el entorno se prepara para convertirse en un nuevo paseo peatonal. (Foto: Municipalidad de Añelo)

Desde el muncipio se informó que el tramo a modificar será de la misma longitud que el canal revestido. Todas las tareas para colocar la capa de hormigón se comenzó en el invierno. La cuadrilla se abocó a trabajar en el segmento comprendido entre las calles 6 y 14.

En el interior del canal tiene 1,80 metros de ancho por 150 centímetros de altura que facilita el pase del agua desde el río Neuquén. La canalización se hizo precisamente para garantizar el riego y alentar la instalación de los productores en esta zona.

El hormigón que se concretó agilizará el transporte del agua, reducirá las pérdidas por infiltración y facilitar las tareas de mantenimiento, para fortalecer el desarrollo productivo de la localidad.