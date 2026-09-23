José Asaad con pedidos de renuncia en el PJ y Vista Alegre tras la denuncia por violencia de género

El Partido Justicialista de Neuquén convocó a una reunión de su consejo para analizar la situación y definir el futuro del presidente del espacio e intendente de Vista Alegre, José «El Turco» Asaad, denunciado el último fin de semana por cometer presuntas agresiones contra su expareja.

El encuentro se realizará este jueves por la tarde en la sede partidaria de calle Roca al 265 y tendrá como único tema «los hechos de público conocimiento que involucran al presidente del partido en un caso de violencia de género«, se informó en una nota de prensa.

En el caso tomó intervención la Fiscalía de Violencia y Delitos Sexuales de Neuquén, bajo la instrucción del fiscal Gastón Medina, que recepcionó formalmente la denuncia y ordenó al Cuerpo Médico Forense un examen de la víctima para constatar las lesiones denunciadas.

El hecho denunciado ocurrió el 20 de septiembre, cuando la expareja del jefe comunal acudió a su vivienda para retirar pertenencias. De acuerdo a su exposición en la comisaría 49, luego de golpear una puerta lateral, Asaad la habría tomado del cuello para luego empujarla hacia el exterior y propinarle tanto golpes como arañazos.

El comentario de Rolando Figueroa y la situación en el PJ

La apertura de la investigación causó un fuerte impacto político. Ayer, en un acto por los 1.000 días de su gestión, el gobernador Rolando Figueroa consideró que de comprobarse las acusaciones Asaad debería presentar su renuncia como mandatario municipal de Vista Alegre.

Desde la oposición de Peronismo de Territorial, el espacio del intendente dentro del justicialismo provincial, emitieron un comunicado donde expresaron su «profunda preocupación» por los hechos señalados y consideraron prudente que deje la presidencia del partido.

«Entendemos que esta decisión permitiría preservar institucionalmente al Partido Justicialista y garantizar que la situación denunciada sea abordada sin condicionamientos derivados de su función partidaria», argumentaron.

El partido analizará el futuro de Asaad este jueves desde las 16. El llamado a sesión recibió la firma de nueve consejeros, número que habilitó la mayoría y la formalización de la convocatoria.

Aunque esto no fue difundido de forma oficial, lo más probable es que se solicite el apartamiento del jefe comunal de la conducción del peronismo de Neuquén.

Qué se sabe del pedido de remoción en Vista Alegre

Respecto al planteo para removerlo de la intendencia, la presidenta del Consejo Deliberante de Vista Alegre, Sandra Hernández, reconoció que el cuerpo recibió la nota firmada por cuatro concejales en mesa de entrada, pero aclaró que el texto fue enviado al «área de legales» y que por ahora no se tratará en una sesión.

La cámara legislativa de la localidad está compuesta por tres concejales del Movimiento Popular Neuquino (MPN), uno de Comunidad, uno del Frente Grande y uno de Juntos.

Hernández, que forma parte del Frente Grande, manifestó cautela sobre la situación del intendente y recomendó «esperar» a que se determine lo ocurrido en el plano judicial.

Señaló que uno de los concejales que firmó la nota pidiendo la remoción se acercó este miércoles pidiendo para que su nombre sea retirado del texto al encontrar incompatibilidades legales y de redacción.