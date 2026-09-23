Primer encuentro entre María Emilia Soria y Pedro Pesatti entre mensajes de «sintonía fina» y «afinidad»

La intendenta de Roca y candidata a gobernadora, María Emilia Soria, y el vicegobernador Pedro Pesatti, se reunieron el martes en Viedma, en un primer encuentro entre ambos que fuentes que participaron en el encuentro destacaron por su «afinidad» en los temas que trataron y por la «sintonía fina».

La imagen que trascendió del encuentro despertó suspicacias, pero desde el entorno de la jefa comunal de Roca se aclaró que se trataron diversos temas pero no se abordó la posibilidad de un futuro político en común.

Pesatti, que cumple su segundo mandato como vicegobernador de Alberto Weretilneck, está distanciado del mandatario provincial en gran parte por no haber sido elegido candidato del oficialismo en las legislativas nacionales del año pasado. Ese fue un punto de quiebre del que por ahora no hay retorno.

De origen peronista, exlegislador provincial del PJ y exintendente de Viedma, Pesatti publicó en sus redes sociales un posteo tras el encuentro que tiene en su última frase toda una definición: «La sinfonía del sentimiento suele valer más que mil palabras». Desde el lado de Soria hablaron de «sintonía fina» entre las partes y que ambas son «dos almas justicialistas».





«Es la primera vez que compartimos un encuentro como el de hoy, que se extendió durante dos horas y un poquito más», describió Pesatti. Según se describió a Diario RÍO NEGRO, María Emilia no participó en su momento de los encuentros entre Pesatti y Carlos Soria padre, cuando el fallecido exmandatario buscaba llegar a la gobernación y en la Legislatura había un bloque justicialista compuesto, entre otros, por Martín Soria, Pesatti y el fallecido legislador roquense Carlos Peralta.

El vicegobernador aseguró que comparten con la intendenta la preocupación por la situación actual del país.

En este sentido, dijo: «Dedicamos gran parte del tiempo que compartimos a pensar garantías frente a este contexto, para que Río Negro no pierda su camino principal, el que viene de los tiempos de su organización como provincia. El de una economía diversificada capaz de reunir a la empresa más importante de tecnología aplicada del país, INVAP; al complejo frutícola más grande de Argentina; y al centro invernal de Bariloche, el único en su escala en toda Sudamérica».

Un viaje con fuerte contenido político

Según se informó a este medio, la reunión respondió a un llamado de Soria a Pesatti, aunque ya venían teniendo comunicación previa. La intendenta aprovechó el viaje para firmar el acuerdo de compensación transitoria de coparticipación con el gobierno provincial, junto a otros 13 intendentes, para potenciar su candidatura.

El lunes por la noche, la intendenta roquense protagonizó en la capital provincial un acto con sus partidarios en la que afirmó: «Mi tarea hoy es venir a Viedma a escucharlos a ustedes, hablemos de cómo vamos a hacer para estas dos tareas titánicas: ganar la provincia y ganar Viedma».