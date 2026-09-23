La repavimentación llegó a la Copahue, una de las troncales de la zona sur de Neuquén

El arreglo del pavimento de calles troncales llegó a la zona sur de la ciudad y avanzó hacia una de las arterias que la comuna busca priorizar como alternativa a la avenida Mosconi, la calle Copahue, en un tramo de casi un kilómetro.

El trabajo de recambio de carpeta de asfalto por una nueva se realiza en calles viejas de la ciudad o aquellas de alto tránsito, afectadas por las lluvias. En Copahue y en la calle Chubut, las máquinas realizaron el trabajo inicial del frezado y luego de que finalicen reparaciones en la carpeta deteriorada, se llevará a cabo la colocación del manto de pavimento nuevo .

La calle estará lista con su última etapa en unos días, dijo el secretario de Infraestructura de la municipalidad de Neuquén, Alejandro Nicola. Detalló que en total son nueve cuadras de la Copahue y cinco de la Chubut, en este último caso, desde la Mosconi al sur.

En unos pocos se completará el trabajo de repavimentación con la colocación de la nueva carpeta de asfalto. (foto Cecilia Maletti)

En total, la inversión llegó a 1.325 millones previstos en el presupuesto municipal. Los arreglos corresponden a un plan de repavimentación que se hará en distintos puntos de la ciudad, hasta totalizar arreglos en unas 500 cuadras, recordó Nicola.

La Copahue, una troncal de la zona sur

En el caso de la Copahue, también forma parte del plan municipal denominado de «troncalización» de la ciudad, que planificó y cambió arterias de doble mano a único sentido vial en la zona sur, para establecer corredores hacia el este y oeste de la ciudad que, en paralelo a la Mosconi o vieja ruta 22, agilizaran el flujo del tránsito desde el puente carretero hacia el aeropuerto y viceversa.

Se buscó establecer sentidos únicos en calles paralelas en seis sectores estratégicos de la ciudad, pero sólo se avanzó con las troncales sur y las troncales del este; ya que luego comenzó la ampliación de la avenida Mosconi y el plan quedó suspendido.

Son nueve cuadras las que serán repavimentadas, mientras que luego saldrá la licitación del sector de Confluencia, donde aún la Copahue es de ripio (foto Cecilia Maletti)

La Copahue además, es una de las arterias que están previstas en las licitaciones de nuevo pavimento en los próximos meses, para llegar sobre asfalto desde la zona sur y centro hacia la nueva costanera del río Neuquén, como las calles Aguado, Urmenio Figueroa, Chocón y la arteria Los Álamos, que conectará a todas.

Dónde sigue el reasfaltado

El recambio de carpeta de asfalto terminó en las 15 cuadras de Alderete y está en proceso de contratación la misma calle entre avenida Argentina y Entre Ríos, asi como dos tramos de la calle San Martín, la histórica arteria por la cual se accede al microcentro desde la zona oeste.