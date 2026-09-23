Tras el discurso en la ONU, Javier Milei afirmó que Argentina tendrá dólares “en abundancia”

Luego de su discurso en la ONU, el presidente Javier Milei aseguró en Nueva York que la Argentina atraviesa un escenario de creciente disponibilidad de dólares provenientes de la economía real y sostuvo que el cambio en la balanza energética permite enfrentar con mayor respaldo los eventuales shocks externos.

Milei aseguró que a la Argentina “le salen dólares por las orejas”

Durante una entrevista con TN, Milei explicó que incluso un escenario internacional adverso, como un shock petrolero que provoque una suba de los precios de la energía, tendría hoy un impacto diferente sobre la economía argentina.

Según el presidente, un aumento del precio del petróleo podría generar inflación y mayores tasas de interés a nivel internacional, dificultando el financiamiento. Sin embargo, destacó que el país cuenta con una fuente adicional de divisas vinculada a las exportaciones.

“Desde la balanza comercial, nuestra balanza este año va a trepar a USD 25.000 millones”, afirmó. En ese sentido, remarcó el cambio registrado en el sector energético: “Pasamos de un déficit comercial energético de USD 5.000 millones a un superávit de USD 10.000 millones o más”.

A partir de esa transformación, Milei sostuvo que los dólares que podrían escasear en el mercado financiero estarían disponibles a través del sector real. “Los dólares nos salen por las orejas”, afirmó.

El mandatario planteó además que el desafío pasó a ser cómo administrar esa abundancia de divisas. Según explicó, una compra excesiva de dólares podría presionar sobre la inflación, mientras que su esterilización podría generar tensiones sobre las tasas de interés.

El ministro de Economía, Luis Caputo, coincidió en destacar el interés inversor en Argentina y señaló que las principales oportunidades están vinculadas con energía, minerales críticos, alimentos y talento humano. Afirmó que existen inversiones en la economía real que todavía no fueron anunciadas y anticipó que su volumen será significativo.

Con información de Infobae