Aníbal Fernández chicaneó a Máximo Kirchner y pidió por una PASO: «Si no viene Perón, hay elecciones»

Comenzó a correr la cuenta regresiva para que el Frente de Todos presente las listas que competirán en las PASO de agosto, y aunque aún no hay un panorama definido en el oficialismo, son varios los dirigentes que salieron a pedir públicamente que se diriman las candidaturas en una interna. Entre ellos, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández.

El funcionario nacional insistió esta mañana en la participación del oficialismo en las primarias, ante la falta de un liderazgo único. «Si no viene Perón, no convence nadie», afirmó en declaraciones ante la prensa.

«Tiene que haber PASO. No tiene solución esto«, agregó el ex jefe de Gabinete de Cristina Kirchner. El pedido se suma al realizado por Daniel Scioli y Agustín Rossi, quienes confirmaron oficialmente sus respectivas precandidaturas.

Fernández destacó que dentro de la coalición de Gobierno no hay una figura de consenso y lanzó una ironía contra el líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, quien se encuentra viaje en China junto a Sergio Masa: «Las candidaturas de nuestro grupo, que pretende que haya una PASO, nunca van a digitar a dedo. No hay nadie que tenga crédito para poder hacer eso, salvo que del avión de China lo traigan a Perón«.

«Si no viene Perón, a mí no me convence nadie. Si no está Juan Perón, hay que ir a las elecciones, poner los votitos de a uno y contarlos cuando termina la tarde», remarcó.

Aníbal Fernández pidió por una PASO: a qué candidato apoyaría

Cuando se le consultó por cuál candidato se inclinaría en la interna, prefirió eludir la respuesta directa.

“¿Votaría por Scioli, por Wado, por Máximo (Kirchner)”, arrojó un periodista. “No te voy a hablar de eso hasta que no estén todos en las gateras. No quiero quitarles calidad o vocación a los compañeros que compitan. No te voy a decir a quién voy votar”, lanzó fulminante.

Así, otra vez, quedaron en evidencia las revueltas discusiones de candidatos del oficialismo. Sobre todo entre quienes impulsan las primarias y los sectores del kirchnerismo, que incluyen al massismo, que pretenden un candidato que surja del consenso.