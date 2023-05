Daniel Scioli y Agustín Rossi volvieron a pedir por una PASO en el Frente de Todos: «La unidad se va a fortalecer»

Pese a que Eduardo «Wado» de Pedro y Sergio Massa son blanco de masivas especulaciones como parte de una posible fórmula de consenso del Frente de Todos, un importante sector del oficialismo insiste con la necesidad de dirimir las candidaturas en una PASO.

Tanto el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, como el embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, dejaron nuevamente en claro sus intenciones de ir por Presidencia a como dé lugar. Incluso, después de que Cristina Kirchner intentara dar un mensaje de unidad en el acto del 25 de mayo.

En las últimas horas volvieron a reclamar que las disputas dentro de la coalición de Gobierno se definan en una interna, en un contexto donde los cierres de listas se encuentran próximos y todavía no hay precisiones electorales.

“Nosotros tendríamos que aprovechar el instrumento de las PASO para que nuestra coalición saque la mayor cantidad de puntos. Esta va a ser una elección distinta a las anteriores, a mi criterio”, opinó al respecto Rossi en una reciente entrevista a Futurock. El funcionario anunció días atrás que este lunes haría la presentación formal de su precandidatura.

El jefe de Gabinete reconoció que el Presidente lo “alentó” a presentarse para ser su sucesor, aunque aclaró que no se siente como el candidato del Frente de Todos “porque se intenta etiquetar cosas que no tienen que ser etiquetadas”.

“Cuando yo miro las encuestas, veo que cuando se miden cuatro candidatos del oficialismo, estamos en 35 puntos y cuando se miden menos candidatos, tenemos menos cantidad de puntos”, argumentó.

En este sentido, Rossi señaló que “las primarias van a ser unas elecciones nuevas, distintas, porque van a quedar sin dueño los votantes que optaron por los candidatos que perdieron en las PASO y no llegaron a la primera vuelta”.

“Hacer un análisis tan preciso de lo que puede ocurrir en las primarias respecto de lo que se puede dar en las generales, es algo que no me animaría a hacer. Creo que son elecciones distintas y me animaría a decir que ni las primarias van a determinar la primera vuelta, ni la primera vuelta va a determinar la segunda”, agregó.

En tanto, el funcionario destacó que su precandidatura puede «simpatizar con distintos sectores» del oficialismo e «interpelar a otros». «Vamos a empezar ese camino. El desafío es en 30 días convertir la precandidatura en una lista», señaló.

Además sostuvo que la posibilidad de ser candidato «se abrió» cuando el presidente Alberto Fernández «anunció que no iba a ser candidato a la reelección».

Daniel Scioli pidió por una PASO y ratificó su permanencia en el Frente de Todos

En la misma línea, al ser consultado sobre una posible fórmula unificada con Wado de Pedro y Massa y a la cabeza, Daniel Scioli consideró que “no hay nada mejor que darles la oportunidad a todos los dirigentes que tienen aspiraciones de someterse a la voluntad del pueblo”.

Además, se encargó de aclarar que «de ninguna manera» planea presentarse por afuera del espacio, un rumor que se había instalado tras los rumores de una única lista de consenso.

«Ayer cuando dije que iba a ir sí o sí a las PASO algunos especularon con que podía ir por afuera, de ninguna manera. Mi pertenencia y mi compromiso con el peronismo es siempre el mismo. Jamás saqué ni voy a sacar los pies del plato«, aseveró Scioli en declaraciones a Radio con Vos.

En esa línea, insistió en la necesidad de que el candidato del oficialismo pueda «salir fortalecido luego de las PASO» y consideró que, tras esa instancia electoral, «la unidad se va a fortalecer».

“Cada vez que nos abrimos ganamos y cuando nos cerramos perdimos. Acá hay que abrirse cada vez más porque el día después, el próximo gobierno necesitará una gran fortaleza interna y acuerdos con la oposición, como lo he hecho siempre”, comentó.

Para el embajador, “hay que tener la cabeza abierta para poder traer propuestas de otros partidos políticos, como los valores del radicalismo, su visión del rol de Estado, su compromiso del rol institucional, y también hay otros que plantean una simplificación de impuestos que también es importante”.

Con información de Infobae y Ámbito