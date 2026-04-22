Populoso barrios del Este de Bariloche tienen su nueva centro comunitario

El intendente Walter Cortés cortó las cintas en el centro comunitario construido por el municipio de Bariloche. Foto: Gentileza

Los barrios San Francisco II y III están de estreno con el nuevo centro comunitario municipal que quedó inaugurado ayer, en un espacio equipado para el desarrollo de actividades comunitarias.

El intendente Walter Cortés inauguró la nueva sede -acompañado por funcionarios municipales y el gobernador Alberto Weretilneck- que se edificó en un terreno municipal y con fondos propios, en la intersección de las calles Costa Rica y Montevideo. La obra se realizó a partir de una iniciativa del Ejecutivo y del trabajo conjunto con la comisión del Centro Comunitario, que impulsaba la necesidad de contar con un espacio propio.

Cortés expresó su emoción por la concreción del espacio. Destacó que se trata de un logro impulsado por los propios vecinos y sostenido en el trabajo conjunto: “Lo que empezó por el impulso de los vecinos, hoy lo vemos convertido en una realidad”.

A su vez, valoró el rol de la Junta Vecinal como eje organizador del barrio y anticipó que el nuevo espacio permitirá acercar actividades, servicios y propuestas que fortalezcan la vida comunitaria, con una mirada puesta en descentralizar la presencia del Municipio y acercarlo a cada vecino.

El intendente Walter Cortés cortó las cintas en el centro comunitario construido por el municipio de Bariloche. Foto: Gentileza

Del mismo modo, resaltó el valor simbólico del lugar y destacó que este tipo de obras apuntan a generar mayor integración, encuentro y dignidad para las familias del barrio.

La construcción se realizó con un sistema liviano de estructura metálica, con revestimientos exteriores y aislación térmica e hidráulica. En el interior, presenta terminaciones en placas de durlock, pintura látex y cielorraso suspendido. En el exterior, se ejecutaron veredas perimetrales y un patio que permitirá el desarrollo de distintas actividades comunitarias al aire libre.

En la misma jornada, el intendente inauguró una dársena en la avenida Bustillo a la altura del kilómetro 13, que mejora la seguridad y circulación de la zona; también recorrió la obra en ejecución de la calle Wiederhold sobre el arroyo Ñireco, que ejecuta el municipio.