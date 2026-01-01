Catriel entra en el debate por el ejido municipal y plantea revisar los límites en el norte de Río Negro

Catriel volvió a poner sobre la mesa el debate por los ejidos municipales y ratificó su reclamo para revisar los límites territoriales en el norte del Alto Valle de Río Negro. La intendenta Daniela Salzotto afirmó que el pedido ya fue presentado ante la Secretaría de Energía y la Legislatura provincial.

Según explicó en diálogo con Diario RÍO NEGRO, la discusión no es nueva para la ciudad, pero tomó mayor relevancia tras los avances que impulsa Cinco Saltos en acuerdos con Cordero. En ese marco, advirtió que existen zonas donde Catriel presta servicios y tiene presencia efectiva.

Salzotto sostuvo que el ejido reconocido en la Carta Orgánica local, respaldado por documentación histórica, es más amplio que el que hoy se considera en la práctica. «Tenemos superficiarios, llevamos agua, hacemos gestiones de salud y hay vecinos con domicilio en Catriel», remarcó.

La jefa comunal indicó que el Concejo Deliberante local ya comenzó a trabajar el tema y que también solicitó la convocatoria de la Comisión de Ejidos a nivel provincial. Según señaló, el objetivo es avanzar en un relevamiento real de la situación territorial.

Ejido pretendido según la carta orgánica de Catriel. Imagen: gentileza del municipio.

Desde el municipio aclararon que la postura no apunta a decisiones unilaterales. Salzotto insistió en la necesidad de sentarse a dialogar con los intendentes de las localidades involucradas, entre ellas Fernández Oro y Cinco Saltos, para construir acuerdos consensuados.

La intendenta advirtió que en las áreas en discusión existen intereses productivos estratégicos, vinculados al no convencional, la minería y otras actividades que impactan en los ingresos y obras para las ciudades. “Es un tema delicado y hay que abordarlo con responsabilidad”, afirmó.

En ese contexto, anticipó que 2026 será un año atravesado por el debate territorial y pidió que se contemple la situación de Catriel, marcada por pasivos ambientales históricos. “Busco un acto de justicia social y que este replanteo también considere lo que la ciudad aporta desde hace décadas”, concluyó.

Cinco Saltos avanza en acuerdos con Cordero por la delimitación de sus ejidos municipales

Cinco Saltos retomó en noviembre el debate sobre la delimitación definitiva de su ejido municipal. Tras el acuerdo firmado a fines del año pasado con la ciudad vecina Contralmirante Cordero, el Concejo Deliberante comenzó a trabajar en un esquema legal que les permita concretar y aprobar un proyecto que avance a la Legislatura provincial.

El concejal Luis González (Avancemos Cinco Saltos), presidente de la actual Comisión de Límites de Cinco Saltos explicó que el proceso para definir los límites del ejido municipal se encuentra en una instancia administrativa, con varios pasos pendientes antes de llegar a un proyecto final que pueda ser elevado a la Legislatura de Río Negro.

Ejido pretendido de Cinco Saltos. Ilustración: Diario RÍO NEGRO.

El proceso de delimitación del ejido de Cinco Saltos se enmarca en lo que establece la Constitución de Río Negro, que fija el sistema de “ejidos colindantes” como herramienta para definir los límites municipales. Según la normativa provincial, la Comisión de Límites de la Legislatura es la encargada de evaluar los antecedentes y resolver las propuestas que surjan entre municipios vecinos.

En ese contexto, Cinco Saltos y Contralmirante Cordero avanzaron en la formalización de un acuerdo bilateral firmado el 16 de diciembre de 2024 por sus jefes comunales, Enrique Rossi y Horacio Zúñiga, con el objetivo de ordenar la jurisdicción territorial de ambas localidades.

El documento suscripto por ambos intendentes establece que formarán parte del ejido de Cinco Saltos los sectores comprendidos por la Ruta 70, el Arroyón, la Península Ruca Có y la Península La Tortuguita. El convenio también prevé que los antecedentes y planos técnicos sean elevados a la Comisión de Límites de la Legislatura de Río Negro para su análisis y posterior resolución.