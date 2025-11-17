Anunciaron la construcción de un hotel de 80 plazas en el predio del aeropuerto de Neuquén

Aeropuertos Argentina, la firma que controla la concesión y el mantenimiento del aeropuerto de Neuquén, anunció la construcción de un hotel de 80 plazas en el predio de la terminal aérea capitalina.

La noticia la dio el CEO de la firma, Daniel Ketchibachian. quien estuvo presente en el acto donde la aerolínea chilena Latam presentó la reapertura de su ruta entre la capital provincial y Santiago de Chile a partir de marzo del año que viene.

«Queríamos aprovechar un evento con tanta gente para dar la primicia», dijo el ejecutivo durante el encuentro que se realizó en el centro de convenciones Domuyo, con presencia de funcionarios provinciales, del municipio y representantes de la aerolínea chilena.

Según explicó, el contrato para construir el complejo «se firmará en los próximos días», aunque «ya es un hecho». La edificación tendrá capacidad para 80 plazas y demandará de una inversión cercana a los 18 millones de dólares, precisó.

El objetivo será recibir a quienes pasen por trabajo, pero también a quienes estén realizando una visita turística por la zona. «Era algo que debíamos», sostuvo.

Si bien evitó informar el grupo inversor que participará de la iniciativa, dijo que el convenio para llevarla adelante «se está por firmar». El lugar donde se levantará tampoco fue precisado por el CEO.

Durante la conferencia, en la que también anunció un récord histórico de pasajeros para el aeropuerto de Neuquén durante el mes de octubre, indicó que se realizarán otras tareas relevantes en el edificio, como la expansión de la sala de embarque.

La concesión del aeropuerto de Neuquén entra en la recta final

La concesión de la estación aérea está en manos de Aeropuertos del Neuquén SA (ANSA), cuya accionista mayoritaria es Aeropuertos Argentina, de la Corporación América. El contrato, según está previsto, vencerá en octubre de 2026, luego de una prórroga de cinco años que aprobó la gestión de Omar Gutiérrez en 2021.

Ante la consulta de Diario RÍO NEGRO, desde el Gobierno provincial indicaron que el anuncio no modifica la situación contractual del aeropuerto y que la idea sería llamar a una licitación una vez que el plazo venza como ha sucedido con otros activos ubicados en Neuquén.