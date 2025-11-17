Latam regresa a Neuquén con una ruta directa a Santiago de Chile: fechas y frecuencias de los vuelos

La aerolínea chilena Latam volverá a operar en Neuquén con una ruta directa entre el aeropuerto de la capital provincial y Santiago de Chile. El anuncio se realizó esta mañana, con un acto en el centro de convenciones Domuyo al que asistieron funcionarios de la provincia, representantes de la empresa trasandina y el concesionario de la terminal aérea.

La nueva conexión empezará a funcionar el 29 de marzo y tendrá cuatro frecuencias por semana. Los pasajes se sacarán a la venta desde mañana martes en el sitio web de la compañía, aunque la idea es que también estén disponibles en las agencias de viaje interesadas.

Neuquén capital no tenía un vuelo directo con el territorio trasandino desde 2019, cuando la propia Latam dio de baja la ruta como consecuencia de un proceso de «evaluación interna», se informó en ese momento.

Neuquén suma otra ruta aérea. Foto: Matías Subat.

Latam regresa a Neuquén: una ruta aérea para llegar a «un sinnúmero de destinos»

«Nos abre la puerta para un sinnúmero de destinos», dijo el primero en tomar la palabra hoy, Santiago Fernández Capitel, presidente de NeuquénTur.

Según explicó, la ruta tendrá capacidad para transportar hasta 25.000 pasajeros al año. Aseguró que se trata de un «paso internacional más», que le dará a la provincia la oportunidad de salir a buscar turistas, no solo chilenos, sino también de otras partes del mundo.

Los aviones que se utilizarán serán Airbus A320, con espacio como para transportar a 174 persones, se informó. Dos de las frecuencias funcionarán de martes a viernes y las otras dos, de jueves a domingo. Los horarios irán desde la 10:00 hasta las 20:42, con opciones intermedias según el pasaje que se compre.

Estos vuelos permitirán conectar a la capital neuquina con alrededor de 31 destinos internacionales con los que Latam trabaja a través de su hub operacional en el aeropuerto de Santiago.

La cita estuvo encabezada además por la ministra de Turismo de la provincia, Leticia Esteves; la directora comercial de Latam en Argentina, Florencia Scardaccione; y el CEO de Aeropuertos Argentina, Daniel

Ketchibachian.

Fernández Capiet, exministro de Turismo de Neuquén. Foto: Matías Subat.

También asistieron el jefe de gabinete del gobierno neuquino, Juan Luis «Pepé» Ousset; el ministro de Economía, Guillermo Koenig; el de Trabajo, Lucas Castelli; el de Planificación, Rubén Etcheverry, y el cónsul chileno en Neuquén, Jorge Beals Pott.

Latam, la vuelta a Neuquén como «un hito» y la palabra de la ministra

Scardaccione describió la noticia como un «orgullo» y un «hito» para la empresa. «No será solo turismo emisivo como a veces se cree, sino que aportará mucho al turismo que llega a la provincia», agregó.

Mencionó que si bien los pasajes se podrán adquirir desde mañana en forma online, también habrá un proceso importante de comercialización con las agencias de viaje, rubro por el que cual se realiza «casi el 70%» de las transacciones.

A su turno, Esteves destacó el trabajo articulado entre el Estado y el sector privado, con la vinculación entre Neuquén y Chile como un objetivo «estratégico» para el Gobierno provincial.

«No solo nos va a conectar con Santiago, sino con muchos otros destinos internacionales a partir del hub que existe allá», agregó la flamante titular de la cartera turística.