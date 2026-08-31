Pavimentaron la calle Mazzoni y transformaron un sector relegado de Neuquén

La municipalidad de Neuquén inauguró este lunes la pavimentación de la calle Mazzoni, entre Tierra del Fuego y Linares. El proyecto incluyó la construcción de un estacionamiento, obras pluviales, veredas y puentes.

La obra demandó una inversión de $1.600 millones y sumará un espacio recreativo que estará terminado en los próximos 20 días.

«Cambia la calidad de vida de quienes viven en el sector»

La secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, destacó que los trabajos permitieron recuperar y transformar un sector relegado de la ciudad.

“Hoy la calle Mazzoni ha quedado en el microcentro. Es un lugar que, con toda esta infraestructura, cambia la calidad de vida de quienes viven en el sector y de quienes lo transitan”, sostuvo.

Precisó que los trabajos incluyeron 500 metros de asfalto, veredas, rampas y puentes. Además, el proyecto contempla el entubamiento del canal y la construcción de un espacio de recreación, que estará habilitado en 20 días.

Foto: Cecilia Maletti

Recordó que el sector había sido escenario de ocupaciones, utilizado por personas en situación de calle, y remarcó que las obras contribuirán a mejorar la seguridad del lugar.

En esa línea, explicó que «una vez entubado el canal, se va a ampliar el espacio verde y se va a colocar luminaria LED».

Por su parte, el Jefe de Gabinete de la Provincia, Juan Luis Ousset, expresó «esto que solicitan los vecinos es porque hay expectativas, hay credibilidad, hay una ciudad que invierte los recursos a donde tienen que ir y esto genera que la gente pida más porque cree que se va a concretar«.