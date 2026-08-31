Zona Fría: el Gobierno y Neuquén estudian «alternativas» para conservar el descuento en la Patagonia

La senadora Julieta Corroza volvió a referirse este lunes al proyecto del Gobierno nacional para modificar el beneficio de la Zona Fría y el pedido de Neuquén para que no haya cambios sobre el descuento que hoy recibe la Patagonia en su tarifa de gas.

En una inauguración de obra en la capital provincial, la legisladora aclaró que el proyecto que ya recibió media sanción en Diputados no ingresó a la comisión de Energía de la Cámara alta, por lo que su pase al recinto todavía es una incógnita.

La semana pasada, en ocasión del Neuquén Day, el gobernador Rolando Figueroa destacó que la Casa Rosada había dado su compromiso de «no tocar» el beneficio para la región, aunque aclaró que desde la Patagonia se necesitaba «una garantía» para confirmar esta decisión.

Al respecto Corroza dijo que desde el Poder Ejecutivo nacional «están pensando alternativas para plantearnos», y garantizar «que el porcentaje del subsidio que recibimos no se va a tocar».

El proyecto enviado por la gestión del presidente Javier Milei apunta a eliminar o reducir el actual esquema de subsidios y descuentos que se aprobó en 2021 y alcanzó, bajo la denominación de Zona Fría, a una importante porción del centro del país.

El planteo de Neuquén y las demás provincias de la región surgió por uno de los artículos incorporados, que deja a discreción del Poder Ejecutivo el porcentaje del descuento que reciben los usuarios patagónicos de acuerdo al cuadro tarifario del Enargas.

Como la administración nacional no quiere que el texto regrese a Diputados, en caso de recibir una modificación, las conversaciones ahora están centradas en lograr una solución intermedia, que permita el avance de la ley y, al mismo tiempo, ratifique la continuidad del descuento para los distritos del sur argentino como parte de una norma anterior, sancionada en 2002.

El debate de la Zona Fría: «Estamos en esa conversación»

Corroza explicó que desde La Neuquinidad «ya hemos pedido determinadas garantías y ahora ellos están evaluando de qué manera nos la van a dar», teniendo en cuenta que «si nosotros modificamos la ley, tiene que volver a Diputados».

Una de las opciones que estaban en análisis, según había dicho el senador de La Libertad Avanza, Pablo Cervi, pasaba por la reglamentación y la posibilidad de adecuar la normativa para no afectar a la región.

«Estamos en esa conversación», dijo la senadora de La Neuquinidad, quien reiteró que se trata de un «tema que va a estar en discusión«, ya que hay «muchas provincias involucradas» y con algunas de ellas «se están abordando las negociaciones de una manera distinta».

Recordó que para las jurisdicciones del norte se acordó una especie de «canje» para trasladar la subvención del gas a la energía eléctrica, de mayor peso para los consumidores en esa parte del territorio nacional.