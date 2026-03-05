Maximiliano Pullaro en Neuquén: «Nos duele cuando se habla mal de la industria a nivel nacional»

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y el de Neuquén, Rolando Figueroa, firmaron este jueves un convenio de cooperación para el desarrollo industrial y la transferencia tecnológica entre las dos provincias, con eje en Vaca Muerta.

El mandatario santafesino llegó hoy a la capital provincial con una veintena de empresarios que buscan participar de la cadena de valor de la industria hidrocarburífera y que mañana tendrán una recorrida por el yacimiento Loma Campana.

Al mediodía se realizó un acto en el auditorio del Centro Pyme-Adeneu donde se concretó la firma del acuerdo de colaboración por el cual Neuquén y Santa Fe se comprometen «a realizar acciones conjuntas, y a formular un plan de trabajo para la instrumentación y ejecución de programas industriales comunes a ambas provincias».

Pullaro describió que el convenio «tiene que ver con la cooperación, con la coordinación, pero fundamentalmente con la posible asociación y la transferencia de tecnología y de experiencia que tienen muchas empresas de la provincia de Santa Fe y por supuesto muchas empresas de la provincia de Neuquén». «Nosotros vemos un potencial de crecimiento muy importante aquí», afirmó.

El gobernador sostuvo que Santa Fe «es ejemplo de haberse repuesto de diferentes crisis y de diferentes momentos económicos que le tocó vivir al país, pero además tiene una cultura industrial y empresarial muy importante».

En la provincia hay alrededor de 7.000 industrias, describió, de las cuales hay 350 que ya están brindando servicios al sector energético y petrolero del país y estimó que podrían sumarse otras «1.000 empresas que podrían estar trabajando al lado de empresas neuquinas».

«Nosotros en Santa Fe creemos en la industria y defendemos a la industria. Y a veces nos duele cuando se abra mal la industria a nivel nacional», diferenció el mandatario, quien cuestionó que se comparen con productos importados que tienen «una carga impositiva diferente de la que tiene la República Argentina».

Figueroa y Pullaro realizaron la actividad en la sede del Centro Pyme-Adeneu. Foto: Cecilia Maletti.

Ofrecerán el «RIGI» neuquino a las empresas

Por su parte, Figueroa criticó a quienes miran a las provincias «desde la punta del Obelisco» y reclamó priorizar el desarrollo productivo por encima de las discusiones políticas «estériles». “Basta de rosca política, la rosca política no conduce a ningún lugar

Como parte de la agenda de las empresas y el gobierno santafesino en Neuquén, se organizó para este jueves una charla con funcionarios locales que explicarán los alcances de la ley de Compre Neuquino, a la que Pullaro advirtió que las firmas de su provincia deberán «adaptarse», y del programa Invierta en Neuquén.

«Es algo que está plenamente vigente y que vamos a seguir difundiendo con las empresas para que lo puedan tomar. Son ventajas tributarias, crediticias y de otra índole muy importantes. Son herramientas que las ponemos a disposición de la actividad privada» dijo Figueroa sobre esta suerte de «RIGI» provincial.

El convenio firmado hoy establece un marco de cooperación con el objetivo de «contribuir a la promoción del desarrollo industrial como actividad económica de interés, propiciando el desarrollo de proveedores, la capacitación mutua y el intercambio de tecnologías».

Regirá hasta el 9 de diciembre de 2027, renovándose en forma automática por plazos bianuales, salvo expresa manifestación en contrario de alguna de las partes.

Agenda federal en el Congreso

Ambos gobernadores coincidieron en la posibilidad de trabajar de forma coordinada en el Congreso bajo una «agenda federal».

«Tenemos que trabajar, fundamentalmente, en que la Argentina pueda producir, crecer y esto también lo tenemos que abordar en el Congreso, pero con una mirada sumamente constructiva», afirmó Figueroa.

«Creemos en una Argentina que crezca, pero fundamentalmente en una Argentina que genere crecimiento. La única manera de generar crecimiento es asociándonos, es pensando en el futuro y logrando producir más», planteó Pullaro.