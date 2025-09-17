Aprendé a votar con la Boleta Única: el taller gratuito en Neuquén que te prepara para las elecciones 2025

Los electores ya pueden consultar su lugar de votación en la web oficial.

Las elecciones legislativas 2025 están a solo semanas. Se votará con el sistema de boleta única y en Neuquén brindarán un taller gratuito para explicar el paso a paso de cara a octubre. Te contamos cuándo es, dónde y cómo anotarse a la capacitación de la Universidad del Comahue.

Desde el Observatorio electoral de la Universidad del Comahue brindará un taller gratuito y «abierto a toda la comunidad» para conocer y practicar el sistema de Boleta Única de Papel (BUP).

La actividad será el viernes 19 de septiembre a partir de las 9.30. Se dictará en la Facultad de Informática en la sede central de la universidad.

«El encuentro está especialmente dirigido a docentes de nivel secundario y terciario, jóvenes, adultos y futuras autoridades de mesa, con el propósito de que puedan replicar la experiencia en sus espacios educativos y comunitarios«, indicaron desde la organización.

Cómo será la dinámica del taller sobre el uso de la Boleta Única en las elecciones 2025

El taller propone una dinámica participativa en tres etapas:

Una introducción teórica sobre el funcionamiento y los fundamentos de la Boleta Única de Papel

Una i nstancia práctica de simulacro de votación

Un cierre reflexivo para intercambiar experiencias, resolver dudas y fortalecer el conocimiento colectivo.

Según indicaron se entregarán certificados de asistencia a quienes participen y una certificación para los docentes que repliquen la capacitación con sus estudiantes. «Esta estrategia busca que el aprendizaje se multiplique y que el nuevo sistema electoral sea comprendido en profundidad por todos los sectores sociales», explicaron.

La inscripción se hace a través de este formulario.