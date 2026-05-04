Se alejó del Banco Nación para «despertar»: la escritora de Neuquén que llega a la Feria del Libro de Buenos Aires

Carolina Gastaldi Castaño cumplió un ciclo de 17 años como empleada en el Banco Nación. Su vida transcurrió entre la estabilidad de los números, la atención al público y la seguridad de un sueldo fijo en Neuquén. Sin embargo, bajo esa superficie de aparente calma, una crisis interna profunda marcó un quiebre. En medio de un embarazo y un proceso de incertidumbre, surgió la necesidad de escribir su primer libro: «El despertar del alma». Lo presentará el 9 de mayo en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. «Sentía que no pertenecía a ese lugar y que existía un propósito mayor para mi vida, aunque me tomó años descubrir cuál era», explicó sobre el inicio de su metamorfosis.

La mujer de 38 años nació en Neuquén, pero vivió un distintas partes del país, ya que su papá también era bancario y lo enviaban a diferentes puntos. Luego se asentó en el Alto Valle y a los 23 comenzó a trabajar en el Banco Nación.

Durante gran parte de su juventud y adultez, Carolina habitó un entorno de «ruidos externos y distracciones cotidianas». La rutina de la oficina y las obligaciones sociales absorbieron su energía por más de una década. Describió esos días como una etapa de aislamiento emocional, a pesar de la constante interacción con colegas y clientes.

El cambio de rumbo no ocurrió de manera súbita. Hubo años de búsqueda silenciosa y de enfrentamiento con situaciones personales. Su mente necesitaba una pausa. Accedió a una licencia psicológica hace tres años y hoy se encuentra con una licencia por vacaciones. «Volví con la intención de renunciar y no me dejaron. Quise renunciar porque esto es más fuerte que yo», comentó Carolina.

Cómo nació «El despertar del alma», el primer libro de Carolina Gastaldi Castaño

Su libro, «El despertar del alma», funciona como una bitácora de transformación personal. El texto explora con detalle el concepto del «viaje del héroe», un proceso de autodescubrimiento que inicia con una etapa de oscuridad y culmina en la plenitud. La propuesta de Gastaldi Castaño es un relato reflexivo sobre la importancia de habitar el vacío para llenarlo con autenticidad. La obra invita a los lectores a una pregunta incómoda: «¿Quién soy?», «¿quién soy sin mi nombre?», «¿quién soy sin mi trabajo?», «¿quién soy sin ese personaje que creé para sobrevivir?», «¿en qué estoy invirtiendo mi vida?».

Plantea la idea del «punto cero». Según la visión de la autora, este es el espacio donde el ser humano se limpia de mandatos familiares, presiones colectivas y etiquetas impuestas por el sistema. En ese estado de neutralidad surge la posibilidad de una creación nueva. El texto aborda también la gestión del diálogo interno y la urgencia de acallar la mente frente al caos del mundo moderno. Para Carolina, la verdadera realización no reside en el éxito económico, sino en la coherencia entre el sentir y el hacer cotidiano.

También se presentará en el Cine Teatro Español de Neuquén. (Foto: Florencia Salto).

Su embarazo y la llegada de su hija representó un punto de inflexión para crear su libro. Contó que atravesó ese período de su vida en soledad, con el apoyo de su mamá. Pese a que fue difícil, sostuvo que fue su «gran maestro», ya que «el dolor del abandono» del progenitor la obligó a buscar respuestas profundas dentro de sí misma.

A través de su experiencia, Carolina relata cómo el uso de la imaginación y la claridad de propósitos permiten superar barreras que parecen infranqueables. El libro busca que el lector recupere su «papel como creador de su propia realidad», lejos del automatismo que caracteriza a la sociedad actual. Es una invitación a vivir con mayor presencia y a valorar el tiempo como el recurso más preciado de la existencia.

La presentación del libro y de su unipersonal: la agenda de Gastaldi Castaño

Carolina Gastaldi Castaño presentará «El despertar del alma» el próximo 9 de mayo en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. La cita será en la Sala Julio Cortázar.