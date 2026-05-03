Desde Houston, Rolando Figueroa lanzó los pliegos para licitar 15 áreas de GyP en Vaca Muerta

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, fue el encargado este domingo de cerrar el encuentro Bilateral Energy Summit que organizó la Cámara de Comercio Argentina-Texas (ATCC) en Houston y lanzó oficialmente los pliegos de bases y consultas para la licitación de 15 áreas de Gas y Petróleo del Neuquén (GyP=.

El mandatario dijo que el 19 de agosto a las 15 se conocerán los ganadores y afirmó que se está invitando «a todos a participar» durante el encuentro que contó con participación de empresarios argentinos, pero también norteamericanos.

El documento con las bases y condiciones para la convocatoria nacional e internacional fue compartido al cierre de la exposición del gobernador a través de un código QR.

Las áreas a licitar son Águila Mora Noreste; Cerro Avispa Norte; Cerro Avispa Sur; Cerro Partido Este; Chasquivil Sur; Corralera Noreste; Corralera Noroeste; Corralera Sur; Curamhuele; El Corte; La Hoya; La Tropilla I; Pampa de las Yeguas NE; Santo Domingo II; Totoral Este.

Figueroa destacó la seguridad jurídica de Neuquén, «es lo que siempre nos ha distinguido», afirmó, y valoró los cambios en la macroeconomía impulsados por el gobierno de Javier Milei.

Rolando Figueroa en Houston: RIGI y «macro estable»

«Hoy tenemos una macro más estable y los valores de nuestros recursos son los valores corrientes», analizó Figueroa, quien también destacó como otros dos puntos positivos la sanción del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y la modificación de la ley de Hidrocarburos.

«Fuimos muy tenidos en cuenta», dijo sobre la redacción de ese capítulo que formó parte de la Ley Bases que promovió el gobierno nacional.

El gobernador neuquino planteó que, si se cuantifican los últimos tres RIGI anunciados por operadoras de Vaca Muerta, «la provincia pierde en los próximos cuatro años 3,5 millones de dólares de coparticipación de Impuesto a las Ganancias, pero lo que genera poner todo eso en funcionamiento le va a inyectar 1.000 millones de dólares».

«Esta acción es una medida muy asertiva porque ha acelerado las inversiones y nosotros tenemos un tiempo acotado para monetizar nuestro subsuelo», planteó Figueroa.