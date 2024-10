Arabela Carreras: “Hay un desprecio por el empleado público o el docente que no comparto”

Arabela Carreras está en movimiento. Pasaron diez meses desde que dejó la gobernación de Río Negro pero su actividad no se detuvo, desde el ámbito privado donde incursiona como emprendedora de varios proyectos colectivos; la docencia en el nivel medio que retomó; y la política desde el llano aunque con intereses de aportar en temas de impacto en mediano y largo plazo; la barilochense sigue activa. Qué pasó en este tiempo, cómo ve en retrospectiva su salida, el vínculo con Alberto Weretilneck -a quien no nombra directamente- y su futuro, es parte de una entrevista distendida que concedió a Diario RÍO NEGRO.

Pasaron diez meses desde que dejó el Gobierno y se ausentó de la vida pública, ¿Cómo ha sido este tiempo?

Ha sido un tiempo muy agradable para mí porque permitió abordar distintos proyectos y cuestiones personales pendientes que uno va a postergando a lo largo de los años de gestión, que han sido muy intensos, especialmente los últimos cuatro años en el rol que me tocó ocupar.

Cuando dejó la gobernación dijo que se retiraba a la actividad privada…

Sí, estoy en la actividad privada. Me parecía necesario, es otra perspectiva del funcionamiento de la sociedad, ha sido muy enriquecedor para mí desempeñarme como emprendedora, lo estoy haciendo, tengo varios proyectos colectivos con otras personas y además volver al aula a escuchar a los chicos, a mí me gusta la educación media y volver a estar en contacto con jóvenes, mirar sus problemas, su visión de la realidad, sus desafíos en una sociedad tan cambiante y tan diferente me enriquece mucho.

En esta distancia que tomó ¿Cómo observa esa transición del año pasado, que fue algo caótica, sin diálogo, con distancia entre su sucesor Weretilneck y usted?

Se ve mucho menos apasionado que en ese momento, mucho menos vertiginoso y trascendente. Hoy estamos viendo un contexto muy complejo, que ya se veía venir el año pasado que también fue muy complejo desde lo económico, administrar lo público fue una tarea de gran precisión por parte de nuestros equipos, tuvimos muy buenos equipos de Gobierno realmente, el equipo de Economía fue extraordinario y nos permitió estar los cuatro años con un equilibrio fiscal necesario, que hoy está en boca de todo el mundo. Y eso nos permitió hacer obras, cumplir con las funciones del Estado a pesar de la crisis que fue post pandemia.

¿Cómo observa a la Provincia hoy?

Gobernar hoy en cualquier lugar es difícil porque hay un contexto de inflación que parece que tiende a controlarse, pero que es una inflación muy importante y un contexto recesivo, y eso hace que sea difícil llevar adelante políticas públicas, fundamentalmente a las que se veníamos acostumbrados, veníamos acostumbrados a gobiernos más expansivos, con mucha presencia territorial, con mucha actividad de los ministros, con programas que se ejecutaban en el territorio multitudinarios. Este tipo de gestión ha cambiado hoy, no se ve esto y tiene que ver seguramente con el proyecto político de cada Gobierno, por supuesto, pero también con un contexto muy complejo donde están prácticamente todos los sectores en una crisis profunda.

¿Cómo observa los conflictos que crecen en la provincia, con los docentes y el sector salud?

Es normal que ocurran porque en este contexto recesivo, con pérdida de poder adquisitivo del salario, siempre va a llevar a un conflicto con el sector de los trabajadores. Pero cómo se responde a esa demanda va variando y hay momentos donde se tolera mejor o se puede acompañar el ritmo de la inflación.

Y por otro lado el sistema de salud está sufriendo una crisis global, con el crecimiento del precio de los insumos tan exponencial, desde la pandemia, que también muy difícil llegar a satisfacer la demanda completa porque por un lado crecen los precios y la demanda de la sociedad también. Después el detalle de la gestión no la conozco, tenía muchas expectativas en el trabajo de Ana Senesi, porque la conozco como directora del hospital de Roca y es una profesional excelente, me alegré mucho cuando ella asumió, pero bueno … tendrá sus razones para haber dejado el cargo y ahora hay que ver.

Y la situación de Unter, ¿Cómo la evalúa?

Es importante que se controlen las licencias, lo que Unter tal vez plantea es el modo. A mí no me toca hacer oposición, ni ser oficialista, no estoy en ninguno de esos dos roles, pero creo que la oposición ahí tiene una tarea que es ver cuál es la empresa, por qué se da esa terciarización en el marco de ese control, porque pueden ser judicializadas y qué riesgos tiene a posteriori para el Estado, porque ahora a lo mejor generamos un ahorro, no siempre pero a lo mejor justo para con los docentes sí, y a la larga puede ser muy caro si no están respetando la normativa o los marcos constitucionales.

Creo que el conflicto ha escalado en un contexto general de mucho desprecio de la tarea del empleado público, del trabajar del Estado o del docente, un desprecio que no comparto.

Hay cuestiones que hay que corregir, insisto en esto: el control de las licencias es importante porque hace a la transparencia y a la tranquilidad de los padres que mandan los hijos a la escuela y saben que el sistema está ordenado, ahora el modo en el que se hace o por ejemplo, la cuestión de la esencialidad de la educación es una expresión con la que todos coincidimos, es una actividad esencial, cuánto la ley mejora la presencialidad de los docentes en la escuela, habría que regularla por lo menos, porque en sí misma no garantiza nada, hay una Constitución Nacional que garantiza el derecho de huelga y la forma de controlar el derecho de huelga es en la paritaria y es con el diálogo, no es con una ley, eso es imposible. Por eso hay cuestiones que tal vez han hecho escalar el conflicto.

Hay como un clima de época y hay que ser cauto con los climas de época porque pasan.

Cambios en Educación y seguir con hidrógeno verde

¿Cómo ve a la Educación?

A mí me parece que en educación hay que dar una fuerte discusión sobre la formación necesaria para el mundo que se viene y tal vez este tiempo a mí me ha permitido poder pensar sobre esto, por ejemplo desde la perspectiva de la física cuántica que ha determinado la tecnología desde hace muchos años, del siglo pasado, que son temas escasamente abordados; lo mismo pasa con la inteligencia artificial, más reciente.

Es un sistema que requiere realmente una innovación, no sé si en su forma, pero sí en su contenido, en la visión del mundo, qué estamos ofreciendo porque hoy no les interesa a los chicos y no resulta útil ni para la formación académica ni para la vida o para la vida laboral.

Son políticas públicas a largo plazo las que plantea…

Hay que tener equipos que no estén en la respuesta de la emergencia, nosotros armamos un equipo con el que logramos avanzar en hidrógeno verde, todo ese desarrollo se hizo durante la pandemia con equipos abocados solamente al mediano y largo plazo creo que eso es necesario hacerlo.

El hidrógeno verde es otro tema, el Gobierno actual no le dio continuidad.

Creo que hay que seguir y no debe perder vigencia, porque son temas que trascienden las gestiones, no se si tiene continuidad, lo he visto en la agenda, pero esto va más allá de una gestión, nosotros pusimos en la agenda, lo hicimos visible, lo trabajamos, pero va a tomar su tiempo hasta madurar, tienen que madurar los mercados internacionales, tienen que madurar ciertos aspectos de la tecnología, pero va a ocurrir.

Tenemos que entender hacia dónde va el mundo porque si no es una toma de decisiones velada, con un velo de la inmediatez, el velo de la inmediatez es riesgoso, o sea ayuda a resolver problemas pero tenemos la obligación de orientar las políticas públicas con una mirada de mediano plazo.

Hay que entender que los plazos que antes tenía el petróleo se han acortado, los plazos de inversión para el petróleo y gas se van acortando y eso está muy bien que esté en la agenda de hoy, pero después de eso también tenemos que estar mirando, las dos cosas hay que ver.

Dijo que usted no está ni en oposición ni en oficialismo, pero forma parte de Juntos Somos Río Negro.

En general los partidos están en una importante crisis, lo vemos en todas las discusiones, en todos los ámbitos porque son herramientas electorales, entonces en años no electorales los partidos no tienen un rol, lamentablemente, porque a mí me parece que es importante, antes constituía un ámbito de debate y de análisis de la realidad y de propuestas y de generación de ideas. Hoy no está pasando eso, hay fragmentación en general, hay crisis, hay contradicción en las visiones de los distintos actores y yo estoy en un proceso que no tiene que ver estrictamente con lo partidario, sino más transversal, me estoy reuniendo con personas que tienen ideas respecto de la realidad, que a veces se parecen y a veces no con las mías, pero tenemos objetivos comunes.

Entre esas personas que se reunió está la diputada Lorena Villaverde?

Sí, he charlado con muchas personas, pero en el equipo que estoy no forma parte de ella, la vi esa vez, me interesa entender, mantener el diálogo con distintos sectores realidad política del país, de la provincia, me mantiene también informada de las visiones, de las construcciones que se están haciendo en los distintos ámbitos.

Con el gobernador Weretilneck ¿volvió a dialogar, qué pasó en ese vínculo?

No tengo nada que decir al respecto.

Indudablemente sigue en la actividad política pero ¿desde qué lado?

Por ahora estamos trabajando más técnicamente, con equipos técnicos, hay personas que han estado siempre conmigo y otras nuevas, de distintas disciplinas y orígenes políticos. Hoy simplemente somos equipos de trabajo, apasionados por la tarea y con proyectos concretos, pero por ahora en etapa de elaboración.

¿Y puede haber un salto nuevamente a un cargo público?

Desde lo personal siento la satisfacción de haber culminado un recorrido, después tendrá que ver con nuestro proyecto, tendrá que ser coherente con la visión de los objetivos con respecto de la transformación de la realidad, habrá que ir construyendo, el futuro lo dirá.

En los papeles usted es autoridad de Juntos Somos Río Negro…

Hay un partido muy determinado por la mirada de quien gobierna la provincia hoy, dependerá de hacia dónde quieran llevar el rumbo del partido. Pero por ahora me interesa también sumar desde otros lugares, con otra gente, no solo con las personas de mi espacio.

¿Cómo es su futuro?

Yo soy política, me gusta la acción, digamos que accionar sobre las variables de la sociedad, ejecutar, crear, tomar decisiones. Estoy haciendo política con mucha libertad por no tener cargo y poder elegir los temas sobre los cuales trabajar.

No puedo omitir el tema del avión, el gobernador lo puso en venta, hay investigaciones administrativas y judiciales por esa compra.

Fabián (Gatti) que ahora es ministro de Gobierno estaba en la Fiscalía de Investigaciones, o sea, está un poco mezclado todo. Que siga su curso, cada uno ya tiene su opinión al respecto y son distintas visiones.

“No veo hacia dónde va”, la mirada sobre Javier Milei

La exgobernadora tiene muy presente el contexto complejo del país pero al hablar de la nueva forma de hacer política que irrumpió con Javier Milei pone el foco en la falta de un norte.

“Milei es el reflejo y resultado de un estado anímico de la sociedad, una saturación y tiene una tarea necesaria y difícil en la corrección de las variables macroeconómicas porque no hay forma de proyectar un país con un dólar que no tenía límites o con una inflación que no se sabía cómo se iba a controlar. Es una tarea que todos sabíamos que había que hacerla”, opinó al ser consultada respecto del gobierno nacional.

Carreras señaló que su preocupación es que “no veo hacia dónde va, además del freno y el recorte, me gustaría darme cuenta hacia dónde va el plan económico y esto es lo que no se está pudiendo observar hoy y en el medio, lo que más me preocupa es la crisis en la población”, señaló.

Consideró que en la clase media y los sectores más vulnerables “soportaron con esperanza el ajuste y la restricción” en los primeros seis meses de gestión, “pero lo que pasa es que ahora se está perdiendo un poco el norte, no se sabe bien para dónde vamos y además el ajuste está llegando al hambre y eso es muy preocupante”.

Insistió que más allá del liderazgo, “hace falta capacidad de gestión para sacar adelante al país, para que el Estado esté presente donde debe estar”.

La preocupación por la institucionalidad en Bariloche

En su última incursión política, Carreras intentó gobernar el municipio de Bariloche, que ganó el sindicalista Walter Cortés. ¿Cómo ve el municipio? “No me toca a mí opinar, pero sí es evidente que no es tan sencillo cumplir las promesas de campaña porque la realidad de la gestión implica desafíos distintos”, deslizó a modo de crítica.

A modo se sugerencia para oficialismo y oposición local, afirmó: “Hay que prestar mucha atención a la calidad institucional, eso me preocupa, que los procesos a partir de los cuales se toman las decisiones sean correctos, porque esto perjudica el erario público después y tenemos distintos ejemplos de juicios multimillonarios contra el Estado”.