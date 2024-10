Fuertes críticas a la investigación de la FIA por la compra del avión de Río Negro: «Es arbitraria»

El exsecretario general de la Gobernación de Río Negro, José María Apud, presentó su descargo formal a las actuaciones de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) por la compra del avión Cessna en el que realiza sugestivas observaciones respecto del procedimiento que encabezó el extitular del organismo, Fabián Gatti (actual ministro de Gobierno), por posibles omisiones y direccionamiento del expediente.

En la vía administrativa, Gatti pidió meses atrás al Tribunal de Cuentas que avance en juicios de responsabilidad y exija la devolución de más de un millón de dólares a tres exfuncionarios: Apud, el exsecretario de Administración Gonzalo Regueira y el exdirector de Aeronáutica, José María Scheverin.

La respuesta en el expediente pone el foco en la investigación realizada por la FIA bajo el mando de Gatti, a quien acusa de hacer una “arbitraria y tergiversada interpretación de los hechos” y que busca “desacreditar el procedimiento administrativo” realizado, pero también señala la omisión de la intervención del exministro de Obras Públicas, Carlos Valeri, y pone de relieve que intervino en el control el fiscal de Estado, Gastón Pérez Estevan.

El origen del proceso de compra del avión fue en mayo de 2021

El exsecretario mencionó que todo el proceso parte de la nota firmada por su antecesor Daniel Sanguinetti y los exministros Fabián Zgaib (Salud) y Carlos Valeri (Obras Públicas) que el 5 de mayo de 2021 se dirigen al secretario Administrativo Regueira para solicitar la compra del avión y también tomó intervención el exministro de Economía, Luis Vaisberg, que da “sustentabilidad financiera”. Todo ocurrió antes de que asuma en el Ejecutivo en diciembre del mismo año.

Apud se detuvo en puntualizar que en la investigación de la FIA se “omite la firma del ministro Valeri”, quien no figuraría en todo el expediente del organismo.

Remarcó que Valeri era el superior del director de Aeronáutica a quien le pidió un informe técnico con las características de la aeronave que se necesitaba en otra nota firmada el 19 de julio de 2021 junto al ministro de Salud en la que se pide además que establezca el “costo técnico estimado”.

Apud hace la salvedad que Valeri no fue mencionado en la investigación y dejó constancia de eso en una exposición policial que la semana pasada hizo en Luis Beltrán (donde reside) con copia de las notas en las que figura la firma del exministro y actual legislador. En el caso de Zgaib y Sanguinetti sí son nombrados en la investigación de la FIA aunque finalmente no se les atribuye ninguna responsabilidad.

“Me preocupa enormemente que un fiscal omita una firma en una nota que es estratégica en el expediente, porque además firman dos autoridades más que avalaron la compra del avión. Más me preocupa, si la FIA trabajó con un expediente cuya nota fue cambiada o adulterada. No lo sé, por eso aporté la nota original a la causa”, justificó ante Diario RÍO NEGRO.

Apud señala que intervinieron los mecanismos de control

En el descargo Apud mencionó hasta 13 funcionarios intervinientes en distintas etapas del proceso, entre ellos el fiscal de Estado, Gastón Pérez Estevan, que avaló el proceso de compra y la adjudicación como parte del procedimiento de control interno realizado.

Según el relato cronológico, el exsecretario recién tomó intervención en el proceso de compra del avión cuando la primera licitación estaba en marcha y él mismo desestimó la oferta inicial por una presentación tardía de la garantía de la empresa oferente, algo que Pérez Estevan convalidó y por eso se inició un segundo llamado a licitación.

«La resolución de compra del avión la firmé porque quien me avaló y quien firmó conmigo es la persona que tiene la obligación de cuidar el patrimonio de la provincia, que es Pérez Estevan, el fiscal de Estado, sino no, no firmaba esta compra”, acotó.

El exfuncionario de la gestión de Arabela Carreras refutó además en su escrito ante la FIA el cálculo del presunto perjuicio al Estado al señalar que no sería válida la comparación de cotizaciones en el mercado referidas al avión Cessna Citation V realizadas por el organismo de control de manera posterior y rechazó la acusación de pagar sobreprecio, cuando el 30 por ciento señalado está “legalmente permitido en el reglamento de compras de contrataciones”.

Señaló también que la mayor parte del informe de la FIA refiere a las actuaciones de Scheverin, el director de Aeronáutica, y “decide sorpresivamente incluir a último momento a los sres. Gonzalo Regueira y José María Apud”, sin encuadrar de manera específica la eventual responsabilidad y la supuesta “función que esta parte ejerce indebidamente u omite ejercer”.