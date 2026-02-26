En vivo | Tensión en el Senado: detuvieron a ambientalistas que ingresaron al Congreso en protesta a la Ley de Glaciares

En lo que representa el inicio de una carrera contrarreloj hacia la Asamblea Legislativa del 1 de marzo, el Senado se reúne hoy desde las 11:00 para tratar dos ejes centrales de las sesiones extraordinarias.

Con la estrategia diseñada por la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, el Gobierno busca cerrar la semana con victorias legislativas de alto impacto internacional y productivo, dejando para el viernes el plato fuerte: la reforma laboral y la Ley Penal Juvenil.