EN VIVO
En vivo | Tensión en el Senado: detuvieron a ambientalistas que ingresaron al Congreso en protesta a la Ley de Glaciares
on el objetivo de ser el primer país en ratificar el acuerdo Mercosur-UE, el Senado sesiona hoy en una jornada marcada por la polémica reforma de la Ley de Glaciares. Seguí el minuto a minuto del debate que define la agenda previa al 1 de marzo
En lo que representa el inicio de una carrera contrarreloj hacia la Asamblea Legislativa del 1 de marzo, el Senado se reúne hoy desde las 11:00 para tratar dos ejes centrales de las sesiones extraordinarias.
Con la estrategia diseñada por la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, el Gobierno busca cerrar la semana con victorias legislativas de alto impacto internacional y productivo, dejando para el viernes el plato fuerte: la reforma laboral y la Ley Penal Juvenil.
Seguí el minuto a minuto en el Senado
26/02 09:14
Tensión en el ingreso al Congreso: 12 manifestantes de Greenpeace detenidos y un camarógrafo de A24 afectado durante un operativo policial
Un grupo de manifestantes saltó las rejas de la explanada para desplegar un cartel contra la reforma de la Ley de Glaciares con la consigna: “Senadores: no se caguen en el agua”. La Policía Federal intervino de inmediato, deteniendo a 12 ambientalistas (9 mujeres y 3 hombres) que permanecen bajo custodia policial.
El operativo estuvo marcado por el uso de gas pimienta y momentos de violencia que alcanzaron a los trabajadores de prensa. Facundo Tedeschini, camarógrafo de A24, fue agredido físicamente y afectado por los químicos mientras registraba el accionar de los efectivos.
El operativo estuvo marcado por el uso de gas pimienta y momentos de violencia que alcanzaron a los trabajadores de prensa. Facundo Tedeschini, camarógrafo de A24, fue agredido físicamente y afectado por los químicos mientras registraba el accionar de los efectivos.
26/02 09:04
El Senado inicia una doble jornada clave con el acuerdo Mercosur-UE y la Ley de Glaciares
Con la mirada puesta en el cierre de las sesiones extraordinarias, la Cámara Alta sesiona hoy para tratar dos ejes de alto impacto político y económico. El oficialismo, bajo la conducción de Patricia Bullrich, adelantó el tratamiento del acuerdo Mercosur-Unión Europea con el objetivo de que Argentina sea el primer país del bloque en ratificarlo, buscando repetir el amplio consenso que el proyecto ya cosechó en Diputados.
En paralelo, el recinto enfrentará el debate de la nueva Ley de Glaciares, el punto de mayor tensión de la jornada, mientras el Gobierno corre contrarreloj hacia el 1 de marzo, reservando para este viernes el tratamiento de la reforma laboral y la baja de la edad de imputabilidad.
En paralelo, el recinto enfrentará el debate de la nueva Ley de Glaciares, el punto de mayor tensión de la jornada, mientras el Gobierno corre contrarreloj hacia el 1 de marzo, reservando para este viernes el tratamiento de la reforma laboral y la baja de la edad de imputabilidad.
Comentarios
Estimados/as lectores de Río Negro estamos trabajando en un módulo de comentarios propio. En breve estará habilitada la opción de comentar en notas nuevamente. Mientras tanto, te dejamos espacio para que puedas hacernos llegar tu comentario.
Gracias y disculpas por las molestias.
Comentar