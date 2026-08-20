«Arraigo docente»: Unter reunirá su Congreso para analizar los cambios en el Estatuto

La Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro convocó a un Congreso Extraordinario para analizar, entre otros temas, la modificación del Estatuto Docente aprobado en la última sesión de la Legislatura rionegrina.

El encuentro se realizará el próximo miércoles 26, desde las 9, en la sede de la seccional Villa Regina.

Uno de los temas centrales será el posicionamiento sobre el «arraigo docente» que fue impulsado por la legisladora Soraya Yauhar (Juntos Somos Río Negro), aprobado por mayoría en primera vuelta en junio pasado y ratificado el 6 de este mes.

La norma modifica el Estatuto para permitir que los maestros y profesores egresados de institutos de formación docente continua locales reciban cuatro puntos adicionales en su legajo. El beneficio alcanzará también a quienes obtengan títulos en las universidades nacionales con sedes en la provincia o posean domicilio legal en Río Negro al momento de realizar la apertura de su legajo.

En su momento Unter cuestionó la medida como «discriminatoria» al considerar que privilegia el lugar de formación por encima de otros antecedentes profesionales.

Además, durante el Congreso están previstos los informes de la vocal ante el Ipross, Sayonara Hernández Ibáñez; del vocal Gremial, Mario Floriani; y del Consejo Directivo Central; como así también el análisis de las situaciones nacional y provincial y las acciones a seguir por parte del gremio.