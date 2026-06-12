Río Negro: el «arraigo local» otorgará mayor puntaje a los docentes

La Legislatura de Río Negro aprobó este jueves el proyecto que modifica el artículo 143 del Estatuto del Personal Docente, otorgando puntajes especiales para aquellos profesores y maestros formados en instituciones locales o que residan legalmente en Río Negro.

La iniciativa impulsada por Soraya Yauhar (Juntos Somos Río Negro) fue aprobada en primera vuelta y obtuvo 28 votos positivos y 13 negativos, tras un amplio debate donde se discutió acerca de los beneficios del arraigo local en la formación docente en contraposición a las críticas acerca de la falta de consenso con la Unter y el cuestionamiento de la medida como «discriminatoria» al considerar que privilegia el lugar de formación por encima de otros antecedentes profesionales.

En este sentido, la autora del proyecto, con el acompañamiento de Lorena Matzen y Ariel Bernatene (UCR), sostuvo que el objetivo es reconocer a quienes se forman en instituciones rionegrinas y fortalecer una educación «situada», vinculada al contexto de cada comunidad.

La formación debe estar anclada en la realidad rionegrina». Soraya Yauhar, lesgisladora (JSRN).

¿Qué puntajes se suman y quiénes serán los beneficiarios?

A partir de la sanción de esta ley, se reconocerá un puntaje especial en la apertura de legajo en cualquiera de las tres Juntas de Clasificación bajo el siguiente esquema:

4 puntos adicionales para los docentes egresados de los Institutos de Formación Docente Continua de la Provincia de Río Negro.



para los docentes egresados de los Institutos de Formación Docente Continua de la Provincia de Río Negro. 4 puntos extras para los educadores egresados de la Universidad Nacional de Río Negro, así como para aquellos que completaron carreras dictadas por la Universidad Nacional del Comahue dentro del territorio provincial.



para los educadores egresados de la Universidad Nacional de Río Negro, así como para aquellos que completaron carreras dictadas por la Universidad Nacional del Comahue dentro del territorio provincial. 4 puntos para todos los docentes que certifiquen tener domicilio legal (en su DNI) en la provincia de Río Negro al momento de realizar la apertura de su legajo.

En este sentido, uno de los ejes del debate se sostuvo en la diferencia que contemplaba el texto original, otorgando tres puntos a graduados de las universidades publicas rionegrinas y uno extra a egresados de los Institutos de Formación Docente Continua.

A raíz de dicho cuestionamiento, Yauhar anunció que luego de mantener conversaciones con autoridades universitarias decidió modificar el proyecto para que ambos sectores accedan a los cuatro puntos del beneficio. «Me pareció que había más equidad con el planteo que hacían», afirmó.

Residencia en Río Negro y arraigo local

En relación a la defensa del arraigo local Matzen sostuvo que el objetivo de este proyecto es proteger las oportunidades laborales de quienes viven y se forman en Río Negro.

En este sentido, la coautora manifestó que «la docencia no es simplemente una salida laboral», sino que requiere de conocimientos acerca de las particularidades sociales, económicas y culturales de la región para poder otorgar una educación «situada» y de valor.

Críticas por la falta de participación docente

Uno de los puntos de conflicto fue el cuestionamiento acerca del proceso de elaboración de la iniciativa y la ausencia de la opinión del gremio docente.

En este sentido Alejandra Mas (PJ-Nuevo Encuentro) cuestionó que no se haya utilizado el ámbito paritario para abordar una reforma de estas características y recordó que algunas de las normas que el proyecto busca reemplazar habían sido consensuadas previamente entre el Consejo Provincial de Educación y la Unter.

En concordancia con ello, las críticas también llegaron desde el sindicato que agrupa a los docentes, que se hizo presente en el recinto y manifestó su desacuerdo tanto con el contenido del proyecto como con la falta de consulta previa.

El secretario adjunto del gremio, Mauricio Ovadilla, sostuvo que la iniciativa «no le da prioridad a los docentes que egresan del sistema educativo, se le da prioridad al lugar donde se formó» y que el criterio de puntaje no pone en valor los conocimientos del profesional sino su residencia.

Los argumentos oficiales

Durante el cierre del debate, el oficialismo defendió la iniciativa al señalar que gran parte de los beneficios contemplados ya existían mediante resoluciones y decretos previos.

«Lo único que hicimos es transformar esa resolución en un marco jurídico», sostuvieron desde el bloque. También argumentaron que el Estado provincial realiza una inversión en la formación de docentes y que corresponde generar herramientas para favorecer su inserción laboral.

«Para nosotros hay una premisa: Primero y ante todo defendemos a los rionegrinos», afirmaron.

Con la aprobación en primera vuelta, el proyecto continuará ahora el procedimiento legislativo previsto por la Constitución provincial antes de su sanción definitiva.

Para Unter son criterios discriminatorios vinculados al lugar de formación

Durante la segunda sesión ordinaria de la Legislatura, se hicieron presentes miembros sindicales de la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro (Unter) para manifestarse en contra de las modificatorias sobre la Ley 391.

«Es nuestro estatuto, por lo que cualquier modificación que se realice sobre él tiene que tener la aprobación de nuestro sindicato», afirmó el secretario adjunto de Unter, Mauricio Ovadilla.

La Legislatura de Río Negro debatió el puntaje docente con la presencia en el recinto de dirigentes de Unter. Foto: Marcelo Ochoa

En este sentido, el gremio sostiene que la iniciativa resulta discriminatoria en tanto no prioriza la formación docente, sino el lugar donde se obtuvo el título. Además, advierten que muchos estudiantes rionegrinos se ven obligados a cursar carreras fuera de la provincia debido a la limitada oferta académica existente en algunas especialidades.

«La oferta académica en Río Negro no contempla todas las carreras, así que incluso quienes nacieron en la provincia y tuvieron que irse a estudiar afuera van a tener un puntaje menor que quienes sí tuvieron la posibilidad de estudiar en alguno de los institutos de formación que hay en Río Negro», señaló Ovadilla.

El reconocimiento alcanza a los egresados de los Institutos de Formación Docente ubicados en Roca, San Antonio Oeste, Beltrán, Bariloche, Sierra Grande, Río Colorado, Catriel, Viedma, Regina, El Bolsón y el anexo en Los Menucos.