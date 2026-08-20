El Consejo de la Magistratura designó nuevas juezas en Cipolletti y Luis Beltrán

El Consejo de la Magistratura designó como nueva jueza penal de Cipolletti a María Agustina Bagniole, actual jueza de Garantías de ese foro, y como jueza de Familia de Luis Beltrán a Emilce Belén Tello.

Las sesiones para las definiciones de los nuevos cargos se realizaron en Cipolletti y Roca, presididas por el titular del Superior Tribunal de Justica, Ricardo Apcarian.

En Cipolletti, el Consejo se integró además con el juez Guillermo Merlo, representante del fuero Penal; Pablo Luppi, Marcela Sosa y María Eugenia Aizicovich, por el Colegio de Abogados; y Lucas Pica, Marcelo Szczygol y Juan Murillo, como representantes del Poder Legislativo.

Allí se trató el concurso para cubrir un cargo de juez de Juicio del Foro Penal de la Cuarta Circunscripción Judicial, con asiento de funciones en esa ciudad. La vacante se produjo por la renuncia de Alejandra Berenguer para acceder al beneficio jubilatorio y el cuerpo eligió a Bagniole, actual jueza de Garantías en Cipolletti.

En Roca, Consejo se conformó con Verónica Hernández representante del fuero de Civil; Josefina Crevario, Elisa Vicente y Laura Fontana, por el Colegio de Abogados; y por los mismos legisladores, quienes eligieron a la responsable del Juzgado de Familia N° 25 de la Segunda Circunscripción Judicial, con asiento de funciones en Luis Beltrán. El cargo continuaba vacante luego de que un concurso anterior fuera declarado desierto y la elección recayó en Tello.

Para cada cargo, el Consejo evaluó los antecedentes, el examen de oposición y las entrevistas personales antes de resolver las designaciones.

