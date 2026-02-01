Sesiones extraordinarias: claves de las provincias en la reforma laboral en el Senado

Este lunes 2 de febrero inician las sesiones extraordinarias convocadas para el Gobierno que se extenderán hasta fin de mes. La administración de Javier Milei busca impulsar distintas reformas, entre ellas la laboral. Mientras tanto, los aliados se fijan directamente en la cartera que maneja Luis Caputo.

La idea principal de los libertarios es sesionar antes del viernes 13 de febrero para lograr la media sanción en el Senado.

El principal objetivo del Gobierno es que Javier Milei llegue a la apertura de sesiones ordinarias -el 1 de marzo- con una victoria vital en el Congreso.

El rol de las provincias en la reforma laboral

Desde Casa Rosada aseguran que un acuerdo con los gobernadores cerraría la aprobación de la reforma en el Senado.

Mientras tanto, desde infobae reportaron que el principal reclamo de los mandatarios provinciales es la caída de la coparticipación. En la falta de ingreso ya no entraría solo la capacidad de pagar salarios, sino también la obra pública.

“Si no se hace algo ya se repetirá una pandemia, pero en rutas”, describió un ingeniero al medio citado para resaltar lo dañado del área.

Con respecto al ingreso de las provincias, unas de las modificaciones implicaría la recaudación del Impuesto a las Ganancias.

Los aliados quieren plazos más precisos en la postetad laxa que el artículo 212 del dictamen le otorga a Economía para reglementar -una vez sancionada la ley- partes como el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI) y otras cuestiones tributarias.

Desde Balcarce 50 admitieron que la reducción pensada para el Impuesto a las Ganancias para sociedades, que afecta a las provincias, es el factor que complejiza los planes por la reticencia de los gobernadores.

Una fuente libertaria reveló: «Santilli está viendo si encuentra la forma, pero está difícil. Es ilógico, estamos hablando de bajar impuestos, pero ellos priorizan el Estado que a las empresas«.