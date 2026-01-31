El Gobierno podría ceder en la reforma laboral, pero resiste a los cambios exigidos en el artículo de Ganancias

Las sesiones extraordinarias están cada vez más cerca y el Gobierno define su estrategia para lograr la sanción del temario que ya fue enviado al Congreso, teniendo como eje central la Reforma Laboral.

Algunos integrantes de la mesa política de Javier Milei admitieron que el están dispuestos a aplicar cambios en el proyecto original, sin embargo se niegan a ceder con Ganancias.

El Gobierno no descarta cambios en la Reforma Laboral

Desde la Casa Rosada aseguran tener mayoría en ambas Cámara para aprobar el grueso del articulado aunque al mismo tiempo confiesan que la reducción pensada para el Impuesto a las Ganancias para sociedades, que afecta a las provincias, es el factor que complejiza los planes por la reticencia de los gobernadores.

Una fuente libertaria reveló: «Santilli está viendo si encuentra la forma, pero está difícil. Es ilógico, estamos hablando de bajar impuestos, pero ellos priorizan el Estado que a las empresas«.

El intercambio con la mesa política se da cada semana con el objetivo de definir alternativas que conformen a los aliados y les permita aprobar la reforma, pero también mantener los cambios tributarios que ideó el ministro de Economía, Luis Caputo. «Realmente necesitamos arreglar con los gobernadores, sino lamentablemente quedará afuera, pero haremos todo lo posible para que eso no suceda«, admitió una fuente cercana a la negociación al sitio Infobae.

El oficialismo critica a los mandatarios provinciales ya que, asegura, «no ayudan a achicar» el Estado y solo piden cosas a cambio. Lo cierto es que la postura reticente de las provincias, hizo que la mesa política evalúe alterar el proyecto original: «No vamos a dar ningún detalle que entorpezca la negociación. Lo único que se puede anticipar es que toda la primera parte de la ley no se toca, si cambiamos, son cuestiones que no son significativas«.

De igual manera, esta postura de ceder en la reforma laboral, no es unánime ya que algunos interlocutores se muestran reacios a ceder ante la presión de las provincias.

Otro punto que divide posiciones es el futuro de las disposiciones vinculadas a discapacidad, universidades públicas, coparticipación federal, subsidios energéticos y financiamiento del Poder Judicial, las mismas estaban contempladas en el capítulo XI que quedó excluido de la sanción del Presupuesto 2026.

El ala más dura que rodea al presidente está dispuesta a buscar la manera de insistir en el tratamiento de cada punto, mientras que la parte moderadora anticipa que no cuentan con los votos y piden evitar ciertos temas que solo generarían polémica. «Es imposible avanzar con ese tema. No sale. Hasta los aliados están en contra. Y no nos vamos a anotar una victoria política con esto. Lo mejor es no meterse y dejar que pase el año», confesaron.

Lo cierto es que nada está dicho, solo resta ver cómo el Gobierno continúa afianzando alianzas antes de que inicien las sesiones extraordinarias en el Congreso donde quedará en evidencia si realmente sumó el apoyo que necesitaba para avanzar con el proyecto impulsado por Javier Milei y su equipo.

Con información de Infobae