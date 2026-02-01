Nuevo vencimiento: el Gobierno se prepara para pagar US$ 878 millones al FMI con apoyo del Tesoro de EE.UU.

El Gobierno Nacional se prepara para pagar su primer vencimiento de deuda con el Fondo Monetario Internacional de 2026. Se trata de una operación por US$ 878 millones en concepto de intereses de deuda, cuya cancelación se debe efectuar el primer día hábil de febrero. El pago se efectuará con un apoyo clave del Tesoro de Estados Unidos.

Según informa la página del FMI, Argentina tiene un vencimiento de 605,7 millones de Derechos Especiales de Giro, cuya relación actual es de US$1,45 por DEG.

Desde Infobae revelaron este domingo que, la semana pasada, el país compró al Tesoro de Estados Unidos Derechos Especiales de Giro (DEG) por una cifra suficiente para completar el pago con el FMI.

“Tiene que ser una operación bajo el swap; no hay otra forma de que haya operaciones a través del EFS (Fondo de Estabilización Cambiaria). El hecho de que se entreguen DEGs y no dólares es una cuestión formal”, comentó al medio una fuente que pasó por el Ministerio de Economía.

En este año, los vencimientos con el organismo internacional son de 3.218,6 millones de DEGs, lo que equivalen a US$ 4.667 millones. El último pago sería el 24 de diciembre, en vísperas de Navidad, por U$S 362 millones.

Mientras tanto, los depósitos del Tesoro en el Banco Central US$ 156,2 millones, de acuerdo precisó el BCRA la semana pasada. Con estos números, al Ministerio de Economía le faltarían casi US$670 millones para enfrentar la deuda.

Desde el Palacio de Hacienda indicaron que el pasado 20 de enero los depósitos del Tesoro en el BCRA pasaron de US$ 70,2 millones a US$ 349,2 millones, y después cayeron tras otros pagos con organismos internacionales.

Qué se sabe de la devolución del préstamo de EE.UU. para frenar la suba del dólar

En la primera semana del año, Argentina le devolvió a los Estados Unidos U$S 2.700 millones que fueron utilizados antes de las elecciones de octubre de 2025 para frenar la escalada del dólar, que ponía el riesgo al programa económico financiero del país y la suerte política del presidente, Javier Milei.

La operación de reembolso fue comunicada al mismo tiempo por el Banco Central y el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent. Al respecto, el presidente, Javier Milei, se expresó en redes sociales reposteando un mensaje de un usuario que se iniciaba: “Para que lloren los kukas”.

La cancelación se realizó en diciembre, pero recién fue comunicada recién el 9 de enero, en paralelo al pago de U$S 4.300 millones a bonistas que realizó la Argentina.

Fuentes del Banco Central indicaron que el reembolso se realizó con dinero de un organismo multilateral que no es el FMI. Debido al carácter confidencial de estas operaciones, no se indicó que institución o entidad fue la que facilitó los fondos.

Este secreto impide conocer cuáles son las condiciones a las que Argentina accedió a esos fondos y de allí determinar la conveniencia de la operación. En resumen, en principio no producirá una caída en los niveles de deuda del país, dado que es un simple intercambio de acreedor.

Desde la autoridad monetaria afirmaron a este medio que tras esta cancelación “el convenio de estabilización cambiaria por US$ 20 mil millones sigue vigente en las condiciones acordadas”.

Esto implica que en caso de una necesidad adicional financiera, el país podrá acudir nuevamente a esta línea crediticia que, por otro lado, sigue integrando las reservas brutas del Banco Central.

Aún no hay fecha de la segunda revisión del FMI

En febrero será la segunda revisión del FMI para destrabar un nuevo desembolso del acuerdo con Argentina. Aún así, no hay fecha precisa de cuándo arribarán las autoridades del organismo internacional a Buenos Aires.

Desde el Fondo pondrán el ojo a la meta de acumulación de reservas internacionales, la cual se incumplió pese a las compras del BCRA y que incluso se habían rebajado los objetivos en la revisión anterior.

En la última revisación, el Banco Central debía finalizar el cuarto trimestre del 2025 con US$2.400 millones de reservas netas positivas. Luego, la meta cambió a US$ 2.600 millones de reservas negativas.

Aún así, el objetivo no se cumplió: primero, por la política cambiaria de comprar sólo cuando el dólar toque el piso de la banda; y segundo, por las divisas que vendió para contener el tipo de cambio previo a las elecciones legislativas de 2025.

Sin contar los pasivos, el Gobierno inicia febrero con un nivel de reservas brutas de US$ 45.561 millones, tras comprar durante enero US$ 978 millones.

“Fue un placer tener un breve intercambio con Luis Caputo en Davos. Elogié el sólido desempeño de la economía argentina y el progreso en la acumulación de reservas”, publicó la titular del FMI, Kristalina Georgieva, en X junto con una foto con el ministro Luis Caputo tras su encuentro en el Foro de Davos.

Se espera que el Fondo conciba un nuevo waiver a la Argentina por incumplir las metas de acumulación de rerservas, pero resta definir cuál será el nuevo objetivo que fijarán.