ARSA proyecta un aumento tarifario del 30% y lograr bajar los aportes estatales al servicio

ARSA llega con sus servicios a 42 localidades y 34 parajes, y la cobertura del agua es del 94%. Foto Gentileza.

La empresa prestadora del servicio de agua y cloacas en Río Negro, la estatal ARSA, ratificó un proceso de “sostenibilidad económica y operativa” y, por eso, proyecta una “recomposición” en sus tarifas del 30%” para la reducción de los subsidios públicos.

Puntualmente, ARSA requiere algo más de 1.000 millones anuales para cubrir sus gastos operativos y, según el presupuesto del 2026, se planea achicar esa asistencia del Estado provincial.

El presidente de la firma estatal, Javier Iud, manifestó que ese aporte público “llegaba al 60% del costo operativo en el 2023 y, actualmente, oscila entre el 25% y el 27%, previéndose que “sea cero” entonces se hace necesaria esa modificación tarifaria de un 30%, que inicialmente requerirá su solicitud al Departamento Provincial de Aguas y su correspondiente audiencia pública.

En su presupuesto, la empresa adelanta un aumento anual del 10%, estimado en la actualización de las tarifas por la inflación calculada para este año, con las “actualizaciones cuatrimestrales” que permite el marco legal.

Para el 2026, ARSA tiene una asignación del Estado Provincial que llega a los 43.394 millones, pero casi el 80% se corresponde con desembolsos para infraestructura, a partir del crédito del Banco de Desarrollo para América Latina y el Caribe (CAF).

El subsidio puntual del año, que se afecta a la masa salarial, llega a los 9.100 millones y se estima ya una disminución por la aplicación de la requerida “recomposición”.

Aportes del 2026 $ 43-392 Millones es la asistencia que se prevé para este año, pero casi el 80% corresponden a obras con financiamiento del CAF.

27% Es la cobertura del subsidio estatal del gasto operativo de ARSA. Su presidente Javier Iud resalta que esa asistencia representaba un 60% a fines del 2023 cuando asumió en la empresa.

En sus fundamentos, la empresa reafirma que la “tarifa constituye el único ingreso genuino de la organización” y, por eso, reafirmó que la “actualización resulta indispensable para garantizar el mantenimiento de la infraestructura, el cumplimiento de las obligaciones operativas y la ejecución de los planes de mejora previstos”. Anticipa un “esquema responsable y progresivo, que procura acompañar las condiciones económicas actuales sin afectar la accesibilidad de los usuarios”.

ARSA otorga servicios en 42 localidades y 34 parajes, alcanzando una cobertura del 94 % en agua potable y del 81 % en cloacas.

Además, se confirma la continuidad del Régimen Social de Saneamiento, fijado por la Ley 3928, que garantiza la accesibilidad al servicio para los sectores de menores ingresos.

Javier Iud es el presidente de ARSA desde diciembre de 2023. Foto: Marcelo Ochoa

En el presupuesto se remarca que el plan de Modernización “identificó una desinversión acumulada superior al 45 % en infraestructura y bienes de uso, entre 2016 y 2023”, concluyendo que esa “brecha entre depreciación y nuevas inversiones generó un envejecimiento tecnológico significativo”.

Así se aseguró que este año se continuará con “la reposición de activos críticos, incorporación de tecnologías en telemetría y aplicación de mantenimiento preventivo y predictivo”. Precisa de la existencia de “dos ejes estratégicos: inversión en infraestructura y equipamiento crítico (reposición de activos electromecánicos, renovación de flotas, ejecución de obras menores”), y “modernización institucional y comercial (digitalización gradual de procesos administrativos”, “nuevo sistema comercial” y “fortalecimiento de las bases de datos comerciales para incrementar el porcentaje de cobrabilidad”).

En relación a inversiones, el presupuesto remarca proyectos de financiamiento del CAF, que totalizan 83 millones de dólares, y se estima que este año podrá alcanzarse un avance físico de un 30 %.

La nómina incluye cuatro ejecuciones: la toma de agua del Lago Gutiérrez (Bariloche zona alta), el Plan Director de Agua San Antonio Oeste – Las Grutas, como también, los sistemas para el abastecimiento de Agua Potable de Roca y de Cipolletti (nuevo módulo potabilizador).

El contexto tarifario y la explicación oficial

El presidente de ARSA, Javier Iud, remarcó el contexto al hablar de los incrementos proyectados para el 2026. La suba automática será del 10% en el año por la inflación estimada, cuya aplicación será por cuatrimestre, y además el 30% pretendido como “recomposición”.

Iud recurrió a los montos para indicar que una boleta mínima de los servicios está en los 13.000 pesos por mes. Así, remarcó que el 10% anual son 1.300 pesos más por mes, mientras que el aumento de 30% “son otros 3.900 pesos mensuales”.