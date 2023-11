Aseguran que Rolando Figueroa no tendrá represalias por su apoyo a la candidatura de Massa

Juan Monteiro aseguró que las propuestas del kirchnerismo "no fueron buenas para Neuquén ni para el país" (foto Oscar Livera)

«Milei es una persona que no es política y no creo que tenga la maña de los políticos de castigar a los que no te acompañan en los momentos electorales», definió Camilo Echeverría, concejal del FRIN, que se sumó a los equipos de la diputada nacional electa Nadia Márquez para la fiscalización de la elección presidencial.

Echevarría sostuvo que el resultado electoral fue producto «del gobierno actual: surgió una alternativa que plantea ideas distintas para encontrarle solución a los problemas que tiene la Argentina hace muchos años, principalmente los económicos, que deterioraron la calidad de vida de todos los argentinos», dijo.

Junto con el presidente del PRO, Marcelo Bermúdez, Echevarría y Juan Monteiro esperaron en el búnker libertario los resultados electorales y la llegada de Nadia Márquez, diputada nacional electa y la cara visible del triunfo del presidente electo Javier Milei en Neuquén.

«Estaba convencido de que Milei era la opción, lo actual no daba resultado y si seguíamos en lo mismo, el país no iba a funcionar», dijo Camilo Echevarría (foto Oscar Livera)

Monteiro, único integrante del gabinete del intendente Mariano Gaido que se posicionó libertario, al menos públicamente. «Cada uno es libre de elegir. Van a tener que conversar como todos los dirigentes, le hubiese convenido más un Massa que un Milei, ahora deberan sentarse a dialogar y dejar la grieta de lado», dijo respecto a la decisión del gobernador electo Rolando Figueroa de sumarse a la campaña del ministro de economía.

Monteiro aseguró que «es imposible la privatización de Vaca Muerta». «Pusimos nuestro voto y voluntarios para fiscalizar, pero felicito a los militantes y dirigentes de La Libertad Avanza, los ganadores fueron ellos», dijo el presidente del PRO, Marcelo Bermúdez.

Leticia Esteves festejó el triunfo de Javier Milei en el monumento a San Martín (foto Matías SUbat)

Aseguró que el gobernador Rolando Figueroa «ganó legitimamente la elección y resultó triunfante, para nada este resultado golpea el proyecto que comienza el 10 de diciembre», al ser consultado por el respaldo explícito de Figueroa a la candidatura de Massa en la última semana.

Marcelo Bermúdez festejó en el búnker libertario (foto Oscar Livera)

Vaticinó una mejora relación entre Milei y Rolando Figueroa que con el peronismo. «EL kirchnerismo desde que ganó, a Neuquén los maltrató, nunca reconoció el precio competitivo, ojalá se puede revertir esto», dijo con relación a Vaca Muerta.

Aseguró que si la administración Milei logra ordenar la macroeconomía «Neuquén va a explotar de progreso».