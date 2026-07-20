Roca licita una obra por más de $816 millones para renovar el Paseo del Canal Grande y sumar playas de estacionamiento

La Municipalidad de Roca abrió una nueva licitación pública para realizar mejoras en el Paseo del Canal Grande. Los trabajos comprenden la ejecución de 847 metros lineales de veredas peatonales de hormigón sobre la Margen Sur del Canal Grande (de Rosario de Santa Fe a Damas Patricias), destinadas a mejorar la circulación peatonal, la accesibilidad y la integración de los distintos sectores recreativos proyectados.

Además se construirán playas de estacionamiento en las calles 25 de Mayo y Rochdale, con el objetivo de mejorar la funcionalidad e infraestructura.

La convocatoria contempla la contratación de la mano de obra, materiales, maquinarias y equipos necesarios para llevar adelante el proyecto. El presupuesto oficial asciende a $816,7 millones, una inversión destinada a intervenir uno de los espacios públicos más transitados de la ciudad.

Según informó el Municipio, las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 30 de julio a las 10, en la Mesa de Entradas municipal. La apertura de sobres se realizará ese mismo día, a las 10:30, en la Dirección de Contrataciones.

Así serán las nueva obras

De acuerdo con la información oficial, en el sector de Ayala casi Damas Patricias se contempla la construcción de una estación de calistenia, conformada por una platea de hormigón y un solado de seguridad de baldosas de caucho de 1,00 x 1,00 m y 20 mm de espesor, apto para actividades deportivas al aire libre.

El proyecto incluye además intervenciones en Rochdale y 25 de Mayo, donde se realizará un estacionamiento vehicular de 22 módulos, con terminación superficial de piedra blanca partida, garantizando una adecuada capacidad de drenaje e integración paisajística con el entorno.