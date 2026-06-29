Cumbre clave en Casa Rosada: Javier Milei encabezará un encuentro con legisladores tras la salida de Adorni

En un movimiento estratégico para ordenar la gestión y pasar la página tras la abrupta renuncia de Manuel Adorni, el Gobierno convocó a los 95 diputados y 21 senadores de La Libertad Avanza a una reunión plenaria. El encuentro contará con una presencia estelar: el presidente Javier Milei, quien decidió suspender su asistencia a la Cumbre del Mercosur en Paraguay para priorizar la cohesión interna.

La cumbre tendrá lugar este miércoles 1 de julio a las 9.30 en el salón Héroes de Malvinas de la Casa de Gobierno.

La convocatoria original fue realizada por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, a través de los grupos de WhatsApp que integra con los legisladores, una herramienta que la funcionaria utiliza para monitorear de cerca la estrategia parlamentaria.

Si bien inicialmente se especulaba con un encuentro encabezado solo por la cúpula, la decisión de Milei de liderar la reunión subraya la importancia del momento político tras el desgaste sufrido por el oficialismo ante la investigación judicial contra Adorni.

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Para el Gobierno, el encuentro busca fijar metas de cara al futuro. La intención de la cúpula es unificar el discurso del bloque para avanzar con la agenda legislativa, la cual incluye la aprobación de pliegos judiciales y diplomáticos, la «ley hojarasca» y la iniciativa sobre la inviolabilidad de la propiedad privada.

El flamante jefe de Gabinete, Diego Santilli, cuya jura está prevista para este martes a las 17.30, será una figura central en la reunión junto a su segundo, Ignacio Devitt, y el operador Eduardo «Lule» Menem.

Además, la presencia de la jefa del bloque de senadores, Patricia Bullrich, es vista como un gesto de acercamiento tras las diferencias públicas que surgieron la semana pasada, cuando la funcionaria se ausentó de un encuentro con Adorni argumentando que en el recinto no había consenso para escuchar sus informes.

Mientras el oficialismo se prepara para el plenario, la estructura de la Jefatura de Gabinete se encuentra en pleno proceso de reconfiguración. Santilli inició esta semana la planificación de su equipo y tiene programada una reunión con Adorni este martes, previa a la jura, para dar inicio a la transición oficial.

Por otro lado, la integración de Karina Milei a los grupos de chat de los bloques de Diputados y Senadores ha sido interpretada en el Congreso como parte de una estrategia para tener un control más directo sobre la estrategia y evitar filtraciones en un momento en que el Gobierno busca mostrar cohesión total.