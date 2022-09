Ataque en Villa Mascardi: «Me sorprendió el retiro de Gendarmería del lugar», aseguró Sergio Berni

El ataque incendiario a una casilla de Gendarmería Nacional en la zona de Villa Mascardi, ocurrido el pasado domingo por la noche, generó reacciones no solo a nivel regional sino también en el país. El Ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, siempre tiene algo para decir y en esta ocasión dialogó con En eso tamos de RN Radio (105.7 en Roca y 90.9 en Neuquén) sobre el conflicto en la región.

Quien fuera Secretario de Seguridad de la Nación entre 2012 y 2015 apuntó directamente contra el Gobierno Nacional y la Justicia por los hechos ocurridos el domingo, y también se mostró sorprendido por el accionar de los efectivos de Gendarmería que cuidaban la casilla atacada.

«Veo con mucha preocupación todo lo que esta sucediendo. El gobierno nacional debiera haber actuado con la Constitución en la mano. Nuestro código penal es muy claro, es un acto de terrorismo. Es inaceptable q un grupo de personas autodenominado mapuches desconozcan las leyes y los símbolos nacionales, y bajo ese pretexto arrasen con lo que se pone a su paso generando violencia y caos atemorizando a la población. No entiendo como el gobierno es tan benévolo para discutir la tranquilidad de los rionegrinos en un lugar tan conflictivo como Villa Mascardi», manifestó Berni sobre el accionar de la dirigencia política tras el ataque.

A su vez, el ministro de seguridad bonaerense también apuntó contra la Justicia: «no hay una investigación seria y no veo una Justicia comprometida para darle celeridad a un tema tan preocupante como este. Me tiene desconcertado el accionar del gobierno nacional. Los delitos perfectos no existen, existen las malas investigaciones. La inacción siempre lleva a la escalada de violencia».

Consultado sobre si se puso en contacto con Aníbal Fernández, Ministro de Seguridad de la Nación, explicó: «la última vez que estuve reunido con él fue en un consejo que tenia que ver con la seguridad. Para el gobierno nacional es un tema que no tiene mayor sentido profundizar y estas son las consecuencias. Es inaceptable que en un puesto de Gendarmería tengan que abandonar su puesto, si ellos sintieron miedo, imagínense lo que puede sentir cualquier vecino del lugar».

Por otra parte, el funcionario se refirió al accionar de los gendarmes que estaban encargados de cuidar la casilla y aseguró estar sorprendido por su repliegue ante el ataque. «Me resulta muy extraño el retiro de Gendarmería en el lugar. Hay órdenes permanentes de replegarse, y por el otro lado hay un grupo de violentos que avanzan», indicó.

«La verdad que es raro que un puesto de Gendarmería ante una acción como la que estamos describiendo se hayan replegado y q sea tan fácil para este grupo de violentos llevar a cabo estas acciones», agregó.

Para finalizar, Berni solicitó a las autoridades una rápida definición sobre la investigación para dar con el paradero de los violentos. «A esta altura, me parece que este suceso sigue confundiendo a quienes esperamos una resolución. Todos vivimos en el mismo territorio y bajo los mismos símbolos patrios. Nadie pone en duda sus creencias. Es intolerable que en Argentina haya esta violencia. Que no desconozcan nuestros símbolos. Que la Justicia no mire para otro lado».

Escuchá la entrevista a Sergio Berni en «En eso estamos» de RN Radio

Sintonizá RN RADIO. Escuchanos por FM 90.9 desde Neuquén, por FM 105.7 desde Roca, por rionegro.com.ar/radio o por nuestra App.